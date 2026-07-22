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22.07.2026, 09:38

Reuters: КТК остановил прием нефти Казахстана на фоне угрозы новых атак

Новости Казахстана 0 1 796

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который экспортируется основная часть казахстанской нефти, прекратил прием сырья. По данным Reuters, решение принято после серии атак беспилотников на танкеры у морского терминала в районе Новороссийска, сообщает Lada.kz. 

Фото: КТК
Фото: КТК

КТК остановил прием казахстанской нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), являющийся главным маршрутом экспорта казахстанской нефти, 21 июля прекратил прием сырья. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

По информации собеседников агентства, решение связано с продолжающимися атаками беспилотных летательных аппаратов на морские суда, работающие в районе терминала КТК.

За месяц атакованы пять танкеров

Как отмечается, только в июле вблизи морского терминала КТК под Новороссийском беспилотники атаковали пять нефтяных танкеров.

Накануне, 20 июля, КТК объявил о временной приостановке погрузки нефти. При этом в компании не сообщали о повреждении инфраструктуры или нарушении работоспособности терминала.

Chevron следит за развитием ситуации

Американская нефтяная компания Chevron, которой принадлежит 15% акций Каспийского трубопроводного консорциума, заявила, что внимательно наблюдает за происходящим.

В компании подчеркнули, что безопасность и здоровье сотрудников остаются главным приоритетом, а за дополнительной информацией о работе терминала рекомендовали обращаться непосредственно в КТК.

Bloomberg назвал возможную причину остановки

Между тем агентство Bloomberg ранее сообщало, что КТК планировал прекратить прием нефти 21 июля. Однако журналистам не удалось подтвердить, было ли это решение реализовано на практике.

По данным издания, одной из основных причин стало нежелание судовладельцев направлять танкеры к терминалу из-за сохраняющейся угрозы новых атак беспилотников.

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