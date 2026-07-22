За чужой мусор возле дома начали штрафовать казахстанцев: сумма наказания достигает 432 тысяч тенге

С 1 июля 2026 года в Казахстане начали действовать обновленные Правила благоустройства населенных пунктов. Теперь владельцы частных домов и коммерческих объектов обязаны поддерживать порядок не только на своей территории, но и в пределах пяти метров за ее границами. Нарушителям грозят штрафы, а при повторных нарушениях наказание станет еще строже, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: pavon.kz

Что изменилось в новых правилах

В Казахстане вступили в силу изменения в Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Как пояснил адвокат Абзал Касымжанов, размеры административных штрафов остались прежними, однако основания для их назначения стали более четкими.

Главным нововведением стало официальное закрепление понятия «прилегающая территория». Теперь под ней понимается участок земли шириной до пяти метров по периметру здания, сооружения или ограждения.

По словам юриста, раньше подобная норма отсутствовала, из-за чего доказать факт нарушения было значительно сложнее. Теперь же размещение мусора или складирование различных предметов в этой зоне может стать основанием для привлечения к административной ответственности.

Что теперь запрещено

Новые правила конкретизировали перечень вещей, которые нельзя надолго оставлять за пределами своего участка.

Под запрет попали:

строительные материалы;

прицепы и тележки;

длительно припаркованный транспорт;

топливо;

удобрения.

Если собственник привез песок, щебень, дрова или другие материалы для личных нужд, их необходимо как можно быстрее перенести на территорию своего участка. Хранить такие материалы на общественной земле запрещено.

Кроме того, по-прежнему нельзя парковать автомобили на газонах, тротуарах, детских площадках и возле контейнерных площадок.

Какие обязанности появились у владельцев домов

Согласно обновленным правилам, собственники частных домов и коммерческих объектов обязаны:

регулярно убирать мусор;

очищать прилегающую территорию;

косить сорную и карантинную растительность;

зимой очищать территорию от снега и наледи;

поддерживать фасады и ограждения в исправном состоянии;

своевременно проводить ремонт и покраску;

установить номерной знак на доме и следить за его сохранностью;

ухаживать за зелеными насаждениями на своем участке.

Отсутствие номерного знака или его неудовлетворительное состояние также может стать поводом для претензий со стороны контролирующих органов.

Строительный мусор нельзя выбрасывать в обычные контейнеры

Отдельное внимание в новых правилах уделено строительным отходам.

Теперь их запрещено выбрасывать в контейнеры для бытового мусора или складировать на прилегающей территории. Владельцы обязаны самостоятельно организовать вывоз такого мусора исключительно в специально предназначенные для этого места.

Какие штрафы грозят нарушителям

Ответственность за нарушение правил благоустройства предусмотрена статьей 505 КоАП.

Размеры штрафов составляют:

для физических лиц — 20 МРП (86 500 тенге) ;

; для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций — 30 МРП (129 750 тенге) ;

; для среднего бизнеса — 40 МРП (173 000 тенге) ;

; для крупного бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге).

Если нарушение будет совершено повторно в течение года, сумма взыскания увеличится.

Кроме того, статья 434-2 КоАП («Загрязнение мест общего пользования») предусматривает штраф 10 МРП (43 250 тенге) либо 40 часов общественных работ. При повторном нарушении наказание возрастает до 20 МРП (86 500 тенге) или 80 часов общественных работ.

По этой статье, в частности, могут наказать за оставленный мусорный пакет возле двери квартиры в подъезде.

Кто теперь имеет право выписывать штрафы

Если раньше оформлять протоколы по указанным статьям могли только сотрудники полиции, то с марта 2026 года такими полномочиями наделены и акиматы.

Полицейские выявляют нарушения во время патрулирования, после обращений граждан на номер 102 либо на основании видеозаписей.

При этом сотрудники отделов благоустройства и ЖКХ при акиматах также получили право самостоятельно фиксировать нарушения во время проверок и выписывать административные штрафы без участия полиции.

Заплатить штраф недостаточно

Оплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности устранить нарушение.

Если после получения предписания мусор, строительные материалы или другие предметы не будут убраны в установленный срок, собственника могут вновь привлечь к ответственности по статье 505 КоАП. Повторное нарушение повлечет более суровое наказание.

Что делать, если мусор подбросили

Одним из самых обсуждаемых вопросов стала ситуация, когда мусор появляется возле дома не по вине владельца.

По словам Абзала Касымжанова, это не освобождает собственника от обязанности привести территорию в порядок.

Если мусор находится в пределах пяти метров от частного дома или коммерческого объекта, убрать его придется владельцу за собственный счет, даже если отходы оставили посторонние.

Во дворах многоквартирных домов ответственность за уборку несут ОСИ или управляющие компании. Именно поэтому во многих дворах сегодня устанавливаются камеры видеонаблюдения, позволяющие выявлять нарушителей и взыскивать с них расходы на вывоз мусора.

Если же отходы находятся за пределами установленной зоны ответственности, ликвидировать их обязаны местные исполнительные органы за счет бюджетных средств.

Когда вступили в силу новые правила

Обновленные Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов утверждены приказом министра промышленности и строительства Казахстана №282 от 3 июня 2026 года.

Документ официально вступил в силу 1 июля 2026 года и действует на всей территории страны.