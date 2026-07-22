«Возрастной фильтр» и 8 лет без руля: к чему готовиться водителям Казахстана с 25 августа

Для части водителей вводят обязательный медосмотр каждые два года

Одним из ключевых нововведений станет обязательное прохождение медицинского обследования раз в два года для водителей старше 65 лет, а также граждан с инвалидностью.

Информация о прохождении медосмотра будет передаваться между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел автоматически через государственные информационные системы. Если сведения о прохождении обследования и отсутствии медицинских противопоказаний к управлению автомобилем отсутствуют, действие водительских прав будет прекращено.

В МВД отдельно подчеркнули, что эта норма распространяется исключительно на две категории граждан — водителей старше 65 лет и лиц с инвалидностью.

За грубые нарушения ПДД могут направить на повторный экзамен

Еще одно изменение касается проверки знаний правил дорожного движения.

Теперь в предусмотренных законом случаях водителей, совершивших отдельные грубые нарушения, смогут обязать повторно сдать теоретический экзамен по ПДД.

Речь идет, в частности, о следующих нарушениях:

создании аварийной ситуации при проезде перекрестков;

систематическом превышении установленной скорости;

опасных нарушениях правил маневрирования, перестроения и обгона;

нарушении правил остановки или стоянки, если это создало помехи движению либо угрозу безопасности;

других серьезных нарушениях, предусмотренных законодательством.

При этом в МВД уточнили, что подобная мера будет применяться не ко всем автомобилистам, а только в случаях, прямо определенных законом.

Неявка на экзамен также приведет к прекращению права управления

Поправки предусматривают еще одно основание для прекращения права управления транспортными средствами.

Если водитель, получивший постановление о необходимости повторной сдачи теоретического экзамена, без уважительной причины не явится на него в течение двух месяцев, водительское удостоверение также будет аннулировано.

Ответственность за пьяное вождение стала еще строже

Изменения коснулись и наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.

Теперь даже в случае прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим нарушитель все равно будет лишен права управления транспортными средствами сроком на восемь лет.

Если человек ранее не получал водительское удостоверение, оформить его он также не сможет в течение восьми лет.

Зачем вводятся новые меры

По данным МВД, изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, снижение числа тяжелых ДТП, а также сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.

Ведомство призвало казахстанских водителей соблюдать правила дорожного движения, а граждан, которых касаются новые требования, своевременно проходить обязательные медицинские осмотры.