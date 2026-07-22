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22.07.2026, 11:14

«Возрастной фильтр» и 8 лет без руля: к чему готовиться водителям Казахстана с 25 августа

Новости Казахстана 0 2 783

Министерство внутренних дел Казахстана разъяснило изменения в законодательстве, которые начнут действовать с 25 августа. Поправки затронут порядок прохождения медицинских осмотров, проверки знаний правил дорожного движения и ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Для части водителей вводят обязательный медосмотр каждые два года

Одним из ключевых нововведений станет обязательное прохождение медицинского обследования раз в два года для водителей старше 65 лет, а также граждан с инвалидностью.

Информация о прохождении медосмотра будет передаваться между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел автоматически через государственные информационные системы. Если сведения о прохождении обследования и отсутствии медицинских противопоказаний к управлению автомобилем отсутствуют, действие водительских прав будет прекращено.

В МВД отдельно подчеркнули, что эта норма распространяется исключительно на две категории граждан — водителей старше 65 лет и лиц с инвалидностью.

За грубые нарушения ПДД могут направить на повторный экзамен

Еще одно изменение касается проверки знаний правил дорожного движения.

Теперь в предусмотренных законом случаях водителей, совершивших отдельные грубые нарушения, смогут обязать повторно сдать теоретический экзамен по ПДД.

Речь идет, в частности, о следующих нарушениях:

  • создании аварийной ситуации при проезде перекрестков;
  • систематическом превышении установленной скорости;
  • опасных нарушениях правил маневрирования, перестроения и обгона;
  • нарушении правил остановки или стоянки, если это создало помехи движению либо угрозу безопасности;
  • других серьезных нарушениях, предусмотренных законодательством.

При этом в МВД уточнили, что подобная мера будет применяться не ко всем автомобилистам, а только в случаях, прямо определенных законом.

Неявка на экзамен также приведет к прекращению права управления

Поправки предусматривают еще одно основание для прекращения права управления транспортными средствами.

Если водитель, получивший постановление о необходимости повторной сдачи теоретического экзамена, без уважительной причины не явится на него в течение двух месяцев, водительское удостоверение также будет аннулировано.

Ответственность за пьяное вождение стала еще строже

Изменения коснулись и наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.

Теперь даже в случае прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим нарушитель все равно будет лишен права управления транспортными средствами сроком на восемь лет.

Если человек ранее не получал водительское удостоверение, оформить его он также не сможет в течение восьми лет.

Зачем вводятся новые меры

По данным МВД, изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, снижение числа тяжелых ДТП, а также сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.

Ведомство призвало казахстанских водителей соблюдать правила дорожного движения, а граждан, которых касаются новые требования, своевременно проходить обязательные медицинские осмотры.

 
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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
И все станет просто идеально? Сразу перестанут случаться нарушения? Какие бы драконовские методы вы не избретали господа чинуши, а остановка на дорогах не улучшается, может нужно действовать другими методами? Что будет изобретено в следующий раз после того как ваши нововведения не принесут желаемого результата?
22.07.2026, 12:31
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