Нацбанк предупредил казахстанцев о фальшивых купюрах номиналом 2000, 5000 и 10 000 тенге

Национальный банк Казахстана предупредил жителей страны о распространении поддельных банкнот номиналом 2000, 5000 и 10 000 тенге. Регулятор сообщил, какие купюры подделывают чаще всего и назвал основные признаки, по которым можно отличить фальшивые деньги от настоящих, сообщает Lada.kz.

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Количество подделок снизилось, но риск сохраняется

По данным Национального банка, за первое полугодие 2026 года совместно с банками второго уровня было выявлено 57 поддельных денежных знаков – 49 банкнот и восемь монет. Общая сумма изъятых фальшивок составила 259 400 тенге.

В регуляторе отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обнаруженных подделок сократилось на 68,4%. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2025 года было выявлено 96 фальшивых денежных знаков.

Наиболее часто злоумышленники подделывали банкноты номиналом:

2000 тенге – 22 купюры (38,6%);

– 22 купюры (38,6%); 10 000 тенге – 16 купюр (28,1%);

– 16 купюр (28,1%); 5000 тенге – 11 купюр (19,3%).

Оставшиеся около 14% пришлись на поддельные монеты.

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В Национальном банке также сообщили о случаях распространения через социальные сети и мессенджеры полиграфической продукции, внешне напоминающей настоящие банкноты.

На таких купюрах имеются надписи «ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!» и «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ», однако внешне они могут быть похожи на настоящие деньги.

Регулятор призвал казахстанцев внимательно осматривать наличные и обязательно обращать внимание на любые посторонние надписи перед использованием банкнот.

Как отличить поддельные купюры

Нацбанк опубликовал примеры отличий поддельных банкнот номиналом 5000 и 10 000 тенге от настоящих.

Среди основных признаков фальшивок:

микротекст выглядит размытым и не читается даже при сильном увеличении;

отсутствует водяной знак;

защитный элемент «Патч» не имеет объемного эффекта, выполнен обычной краской и не создает характерного голографического изображения;

не имеет объемного эффекта, выполнен обычной краской и не создает характерного голографического изображения; защитная нить не обладает динамическим и цветопеременным эффектом, а при просмотре на просвет выглядит нецельной.

В Национальном банке напомнили, что настоящие банкноты серии «Сакский стиль» имеют несколько степеней защиты, которые можно определить визуально и на ощупь.

Что делать при обнаружении подозрительной купюры

Регулятор подчеркнул, что постоянно ведет работу по противодействию фальшивомонетничеству и призвал граждан проявлять осторожность при расчетах наличными.

Если банкнота вызывает сомнения или имеет признаки подделки, а также имитирует внешний вид настоящих денежных знаков, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.