Нацбанк предупредил казахстанцев о фальшивых купюрах номиналом 2000, 5000 и 10 000 тенге

Национальный банк Казахстана предупредил жителей страны о распространении поддельных банкнот номиналом 2000, 5000 и 10 000 тенге. Регулятор сообщил, какие купюры подделывают чаще всего и назвал основные признаки, по которым можно отличить фальшивые деньги от настоящих, сообщает Lada.kz.
По данным Национального банка, за первое полугодие 2026 года совместно с банками второго уровня было выявлено 57 поддельных денежных знаков – 49 банкнот и восемь монет. Общая сумма изъятых фальшивок составила 259 400 тенге.
В регуляторе отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обнаруженных подделок сократилось на 68,4%. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2025 года было выявлено 96 фальшивых денежных знаков.
Наиболее часто злоумышленники подделывали банкноты номиналом:
Оставшиеся около 14% пришлись на поддельные монеты.
В Национальном банке также сообщили о случаях распространения через социальные сети и мессенджеры полиграфической продукции, внешне напоминающей настоящие банкноты.
На таких купюрах имеются надписи «ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!» и «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ», однако внешне они могут быть похожи на настоящие деньги.
Регулятор призвал казахстанцев внимательно осматривать наличные и обязательно обращать внимание на любые посторонние надписи перед использованием банкнот.
Нацбанк опубликовал примеры отличий поддельных банкнот номиналом 5000 и 10 000 тенге от настоящих.
Среди основных признаков фальшивок:
В Национальном банке напомнили, что настоящие банкноты серии «Сакский стиль» имеют несколько степеней защиты, которые можно определить визуально и на ощупь.
Регулятор подчеркнул, что постоянно ведет работу по противодействию фальшивомонетничеству и призвал граждан проявлять осторожность при расчетах наличными.
Если банкнота вызывает сомнения или имеет признаки подделки, а также имитирует внешний вид настоящих денежных знаков, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
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