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22.07.2026, 13:23

Казахстанцев с деньгами за границей предупредили о новой обязанности до 15 сентября

Новости Казахстана 0 2 162

Казахстанцам, у которых на счетах в иностранных банках хранится более 1000 МРП, необходимо подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Сделать это нужно не позднее 15 сентября 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: MinersInvest.io
Фото: MinersInvest.io

Департамент государственных доходов по Акмолинской области напомнил гражданам о необходимости представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. В 2026 году документ подается за 2025 отчетный год в рамках системы всеобщего декларирования.

Одним из обязательных требований является декларирование денежных средств, размещенных на счетах в иностранных банках, если их совокупный размер превышает 1000 месячных расчетных показателей (МРП).

Кто обязан представить форму 270.00

Помимо владельцев зарубежных банковских счетов, декларацию должны представить:

  • государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;
  • крупные участники банков, страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также их супруги;
  • руководители, учредители и участники юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале;
  • лица, занимающиеся частной практикой;
  • граждане, получившие доходы, которые необходимо декларировать и самостоятельно уплачивать с них налоги;
  • владельцы цифровых активов;
  • лица, которые в течение отчетного периода приобрели имущество общей стоимостью свыше 20 000 МРП, включая имущество за пределами Казахстана;
  • граждане, подавшие налоговому агенту заявление на применение налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.

Какие сведения необходимо указать

Форма 270.00 предусматривает отражение сведений о доходах и имуществе. В частности, в декларацию необходимо включить:

  • доходы, облагаемые налогом самостоятельно;
  • информацию о банковских счетах в иностранных финансовых организациях, если сумма на них превышает 1000 МРП;
  • сведения об иностранной недвижимости;
  • данные о ценных бумагах и долях участия в зарубежных компаниях;
  • информацию о цифровых активах;
  • сведения о задолженностях и обязательствах в случаях, предусмотренных законодательством.

Как можно подать декларацию

Подать форму 270.00 можно как в электронном, так и в бумажном виде.

Онлайн это можно сделать через «Кабинет налогоплательщика», портал электронного правительства eGov.kz, мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov Mobile, а также через приложения банков второго уровня.

При необходимости декларацию можно представить лично в органы государственных доходов, через ЦОН либо отправить заказным письмом по почте.

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