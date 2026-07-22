Казахстанцев с деньгами за границей предупредили о новой обязанности до 15 сентября

Казахстанцам, у которых на счетах в иностранных банках хранится более 1000 МРП, необходимо подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Сделать это нужно не позднее 15 сентября 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Департамент государственных доходов по Акмолинской области напомнил гражданам о необходимости представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. В 2026 году документ подается за 2025 отчетный год в рамках системы всеобщего декларирования.
Одним из обязательных требований является декларирование денежных средств, размещенных на счетах в иностранных банках, если их совокупный размер превышает 1000 месячных расчетных показателей (МРП).
Помимо владельцев зарубежных банковских счетов, декларацию должны представить:
Форма 270.00 предусматривает отражение сведений о доходах и имуществе. В частности, в декларацию необходимо включить:
Подать форму 270.00 можно как в электронном, так и в бумажном виде.
Онлайн это можно сделать через «Кабинет налогоплательщика», портал электронного правительства eGov.kz, мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov Mobile, а также через приложения банков второго уровня.
При необходимости декларацию можно представить лично в органы государственных доходов, через ЦОН либо отправить заказным письмом по почте.
Комментарии0 комментарий(ев)