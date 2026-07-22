Казахстанцев с деньгами за границей предупредили о новой обязанности до 15 сентября

Казахстанцам, у которых на счетах в иностранных банках хранится более 1000 МРП, необходимо подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Сделать это нужно не позднее 15 сентября 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Фото: MinersInvest.io

Департамент государственных доходов по Акмолинской области напомнил гражданам о необходимости представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. В 2026 году документ подается за 2025 отчетный год в рамках системы всеобщего декларирования.

Одним из обязательных требований является декларирование денежных средств, размещенных на счетах в иностранных банках, если их совокупный размер превышает 1000 месячных расчетных показателей (МРП).

Кто обязан представить форму 270.00

Помимо владельцев зарубежных банковских счетов, декларацию должны представить:

государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;

крупные участники банков, страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также их супруги;

руководители, учредители и участники юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале;

лица, занимающиеся частной практикой;

граждане, получившие доходы, которые необходимо декларировать и самостоятельно уплачивать с них налоги;

владельцы цифровых активов;

лица, которые в течение отчетного периода приобрели имущество общей стоимостью свыше 20 000 МРП, включая имущество за пределами Казахстана;

граждане, подавшие налоговому агенту заявление на применение налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.

Какие сведения необходимо указать

Форма 270.00 предусматривает отражение сведений о доходах и имуществе. В частности, в декларацию необходимо включить:

доходы, облагаемые налогом самостоятельно;

информацию о банковских счетах в иностранных финансовых организациях, если сумма на них превышает 1000 МРП;

сведения об иностранной недвижимости;

данные о ценных бумагах и долях участия в зарубежных компаниях;

информацию о цифровых активах;

сведения о задолженностях и обязательствах в случаях, предусмотренных законодательством.

Как можно подать декларацию

Подать форму 270.00 можно как в электронном, так и в бумажном виде.

Онлайн это можно сделать через «Кабинет налогоплательщика», портал электронного правительства eGov.kz, мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov Mobile, а также через приложения банков второго уровня.

При необходимости декларацию можно представить лично в органы государственных доходов, через ЦОН либо отправить заказным письмом по почте.