При пересечении границы могут конфисковать вещи: что нужно знать казахстанцам

Казахстанцам напомнили, в каких случаях при пересечении границы Евразийского экономического союза необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию. В департаменте государственных доходов рассказали, какие сведения в ней указываются и какая ответственность грозит за нарушение правил, сообщает Lada.kz.

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В каких случаях необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию

Пассажирская таможенная декларация (ПТД) — это документ, который физические лица используют при перемещении товаров, денежных средств и других предметов через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Она подтверждает соблюдение требований таможенного законодательства и содержит сведения о том, что именно гражданин перевозит через границу.

Как напомнили в департаменте государственных доходов по Восточно-Казахстанской области, декларация подается в случаях, установленных законодательством ЕАЭС.

В частности, оформление ПТД обязательно:

при ввозе товаров, которые подлежат обязательному письменному декларированию;

при временном ввозе транспортных средств для личного пользования;

при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов, если законодательством предусмотрено их обязательное декларирование;

при перевозке товаров, на которые распространяются ограничения либо требуются специальные разрешительные документы;

при ввозе товаров, стоимость или количество которых превышает установленные нормы беспошлинного ввоза.

Какие данные необходимо указать

При заполнении декларации необходимо внести полную и достоверную информацию.

Документ содержит сведения:

о декларанте;

о маршруте поездки;

о перевозимых товарах, багаже и транспортном средстве;

о наличных денежных средствах и денежных инструментах (если это требуется);

о документах, подтверждающих право на перемещение отдельных категорий товаров.

В ведомстве подчеркивают, что все сведения должны соответствовать действительности. Предоставление ложной или неполной информации может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством.

Как правильно заполнить декларацию

Заполнять пассажирскую таможенную декларацию следует аккуратно, разборчивым почерком и без исправлений. При описании товаров необходимо максимально точно указать их наименование, количество, стоимость и цель ввоза.

Если места в бланке недостаточно, допускается использование дополнительных листов в порядке, установленном таможенными правилами.

Перед подписанием документа рекомендуется еще раз внимательно проверить все внесенные сведения, чтобы избежать ошибок.

Что грозит за нарушение требований

Непредставление пассажирской таможенной декларации в случаях, когда ее оформление является обязательным, а также внесение недостоверных сведений могут привести к административной ответственности.

Кроме того, нарушителю могут быть начислены таможенные платежи, конфискованы товары или применены другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Евразийского экономического союза.