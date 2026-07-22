При пересечении границы могут конфисковать вещи: что нужно знать казахстанцам

Казахстанцам напомнили, в каких случаях при пересечении границы Евразийского экономического союза необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию. В департаменте государственных доходов рассказали, какие сведения в ней указываются и какая ответственность грозит за нарушение правил, сообщает Lada.kz.
Пассажирская таможенная декларация (ПТД) — это документ, который физические лица используют при перемещении товаров, денежных средств и других предметов через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Она подтверждает соблюдение требований таможенного законодательства и содержит сведения о том, что именно гражданин перевозит через границу.
Как напомнили в департаменте государственных доходов по Восточно-Казахстанской области, декларация подается в случаях, установленных законодательством ЕАЭС.
В частности, оформление ПТД обязательно:
При заполнении декларации необходимо внести полную и достоверную информацию.
Документ содержит сведения:
В ведомстве подчеркивают, что все сведения должны соответствовать действительности. Предоставление ложной или неполной информации может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством.
Заполнять пассажирскую таможенную декларацию следует аккуратно, разборчивым почерком и без исправлений. При описании товаров необходимо максимально точно указать их наименование, количество, стоимость и цель ввоза.
Если места в бланке недостаточно, допускается использование дополнительных листов в порядке, установленном таможенными правилами.
Перед подписанием документа рекомендуется еще раз внимательно проверить все внесенные сведения, чтобы избежать ошибок.
Непредставление пассажирской таможенной декларации в случаях, когда ее оформление является обязательным, а также внесение недостоверных сведений могут привести к административной ответственности.
Кроме того, нарушителю могут быть начислены таможенные платежи, конфискованы товары или применены другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Евразийского экономического союза.
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