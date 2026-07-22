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22.07.2026, 15:49

Корова вместо денег: Казахстанцам с просроченными кредитами предложат новый способ выйти из долгов

Новости Казахстана 0 1 775

В Казахстане рассматривают новый формат социальной поддержки для граждан с просроченными кредитами. Вместо денежных выплат им могут предоставлять производственные активы, которые помогут начать собственное дело и получать стабильный доход, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pravitelstvo.kbr.ru
Фото: pravitelstvo.kbr.ru

В Министерстве труда и социальной защиты населения совместно с партией Adilet прорабатывают концепцию внедрения механизма товарного кредита. Новая мера ориентирована на поддержку граждан, испытывающих финансовые трудности, и должна помочь им создать собственный источник дохода.

Вместо денег — ресурсы для ведения хозяйства

Как пояснили в министерстве, товарный кредит представляет собой не финансовую помощь в привычном понимании, а предоставление необходимых для работы производственных активов.

Речь идет о передаче получателям сельскохозяйственного скота и птицы, небольшого сельхозоборудования, семян, кормов и других ресурсов, необходимых для ведения хозяйства или запуска собственного дела.

Такой подход, по мнению разработчиков инициативы, позволит не просто оказать разовую помощь, а создать условия для получения постоянного заработка.

Возвращать деньги не потребуется

Особенность предлагаемого механизма заключается в том, что возврат товарного кредита предполагается не в денежной форме.

Получатели смогут рассчитываться произведенной продукцией. Например, это может быть молодняк сельскохозяйственных животных, часть выращенного урожая или другая продукция, полученная в результате использования предоставленных ресурсов. Такой механизм синхронизирован с производственным циклом и не требует немедленного возврата средств.

Главная цель — устойчивый доход

В Минтруда подчеркивают, что основная задача инициативы заключается не в выдаче финансовой помощи, а в создании для человека устойчивого источника дохода.

Предполагается, что система будет включать комплексную поддержку — от обучения и сопровождения до организации гарантированного сбыта произведенной продукции.

Почему это не считается обычным кредитом

В ведомстве отмечают, что товарный кредит не предусматривает выдачу денежных средств, поэтому рассматривается не как банковский или микрофинансовый продукт.

Его планируют использовать в качестве инструмента социальной поддержки и содействия занятости населения. В настоящее время концепция находится на стадии проработки, окончательные параметры механизма пока не утверждены.

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