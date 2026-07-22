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22.07.2026, 16:22

Фигурант дела об убийстве Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов вышел на свободу по амнистии

Новости Казахстана 0 1 611

Бахытжан Байжанов освобожден по амнистии на основании закона, принятого в связи с новой Конституцией Казахстана. Соответствующее решение вынес суд, одновременно установив для него пробационный контроль и административный надзор, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: ВС РК
Фото: ВС РК

Степногорский городской суд удовлетворил представление учреждения уголовно-исполнительной системы и применил к Бахытжану Байжанову Закон Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан». Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

До окончания срока оставалось менее четырех месяцев

По данным КУИС, на момент рассмотрения вопроса в суде Байжанову оставалось отбыть наказание сроком 3 месяца 18 дней. В связи с применением акта амнистии суд постановил освободить его от дальнейшего отбывания наказания.

При этом в отношении освобожденного установлены пробационный контроль и административный надзор сроком на шесть лет.

Решение суда должны исполнить незамедлительно

Адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев сообщил, что судебное заседание состоялось в первой половине дня. На нем рассматривалось представление администрации учреждения уголовно-исполнительной системы.

По словам защитника, после поступления судебного акта в учреждение № 4 города Степногорска его сотрудники обязаны незамедлительно исполнить решение суда и освободить осужденного. Ожидалось, что это произойдет во второй половине дня.

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