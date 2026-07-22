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22.07.2026, 17:10

Казахстанцы смогут оплачивать покупки на китайских маркетплейсах прямо из банковского приложения

Новости Казахстана 0 1 583

Казахстанцам станет проще оплачивать покупки на китайских маркетплейсах. Freedom Bank и китайская компания Antom договорились о сотрудничестве, которое предусматривает внедрение новых решений для удобных и безопасных трансграничных платежей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Freedom Bank и Antom объединят усилия

Freedom Bank и китайская компания Antom, входящая в экосистему Ant International, подписали меморандум о сотрудничестве. Документ закрепляет намерения сторон совместно разрабатывать и внедрять инновационные решения в сфере трансграничных платежей.

Подписи под соглашением поставили главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов и генеральный директор Antom, старший вице-президент Ant International Гэри Лю.

Оплата покупок станет проще

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет интеграция мобильного приложения Freedom SuperApp с китайскими платформами электронной коммерции. В перспективе пользователи смогут использовать приложение банка как один из способов оплаты на китайских маркетплейсах.

Как отметил Тимур Турлов, развитие сотрудничества стало закономерным шагом на фоне растущего товарооборота между Казахстаном и Китаем.

«Интеграция нашей экосистемы с китайскими платформами электронной коммерции через сервис Antom от Ant International — логичное продолжение растущего объема товарооборота между Казахстаном и Китаем. Для пользователей Freedom SuperApp в будущем транзакции на китайских маркетплейсах станут такими же прозрачными, безопасными и мгновенными, как и внутренние оплаты», — подчеркнул он.

Что это даст казахстанцам

Ожидается, что благодаря сотрудничеству процесс оплаты товаров на китайских онлайн-площадках станет более удобным, быстрым и безопасным. Интеграция позволит совершать трансграничные платежи непосредственно через Freedom SuperApp, что должно упростить покупки у зарубежных продавцов и сделать расчеты максимально комфортными для пользователей.

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