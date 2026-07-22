«А у вас есть штраф?»: как казахстанцам в пару кликов проверить долги перед государством

Казахстанцы могут проверить наличие административных штрафов и оплатить их дистанционно, не посещая государственные органы. Для этого достаточно воспользоваться порталом eGov.kz или мобильным приложением eGov Mobile, сообщает Lada.kz.
В АО «Национальные информационные технологии» напомнили жителям Казахстана о государственной услуге «Поиск и оплата административных штрафов». Сервис доступен на портале eGov.kz, а также в мобильном приложении eGov Mobile и позволяет быстро узнать, имеются ли у пользователя неоплаченные административные штрафы.
Благодаря онлайн-сервису гражданам не нужно обращаться в государственные органы лично или тратить время в очередях — всю необходимую информацию можно получить дистанционно.
После проверки информации пользователь может сразу перейти к оплате штрафа через электронный сервис.
Для этого необходимо:
В НИТ также отметили, что подробная инструкция по использованию сервиса опубликована на официальных ресурсах eGov.
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