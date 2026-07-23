В Казахстане начнут аннулировать освобождения от армии: что важно знать призывникам

В Казахстане изменили порядок рассмотрения решений об освобождении граждан от срочной воинской службы по состоянию здоровья. Теперь такие решения будут проходить обязательную проверку на областном уровне, а при возникновении сомнений призывника смогут направить на повторное медицинское освидетельствование, сообщает Lada.kz.

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Освобождение от армии будут дополнительно проверять

В Казахстане внесли изменения в Правила организации и проведения призыва граждан на воинскую службу. Нововведения касаются порядка проверки решений об освобождении призывников от службы по состоянию здоровья.

Согласно обновленным правилам, решение районной или городской призывной комиссии больше не считается окончательным. Теперь его в обязательном порядке должны проверить вышестоящие призывные органы на областном уровне. В Астане, Алматы и Шымкенте эту функцию будут выполнять городские призывные комиссии.

Какие документы направят на проверку

Для рассмотрения решения в вышестоящую комиссию передадут полный пакет документов призывника. В него войдут:

учетная карта призывника;

карта медицинского освидетельствования;

результаты анализов, обследований и другие медицинские документы.

На основании этих материалов специалисты оценят, насколько обоснованным было решение об освобождении гражданина от призыва.

Когда могут назначить повторную медкомиссию

После изучения документов возможны два варианта развития событий.

Если областная медицинская комиссия подтвердит выводы районной комиссии, принятое ранее решение останется в силе.

Однако если у специалистов возникнут сомнения относительно поставленного диагноза, результатов обследований или медицинских заключений, призывника могут направить на повторное медицинское освидетельствование.

Кроме того, если будет установлено, что освобождение от службы было предоставлено с нарушением требований законодательства, вышестоящая призывная комиссия получит право отменить решение районной или городской комиссии.

Какие решения могут принять после повторной проверки

По итогам контрольного медицинского освидетельствования комиссия сможет принять одно из нескольких решений:

признать гражданина годным к воинской службе и призвать его;

предоставить временную отсрочку по состоянию здоровья;

освободить от призыва на воинскую службу в мирное время;

полностью освободить от исполнения воинской обязанности и исключить гражданина с воинского учета.

Таким образом, теперь освобождение от срочной службы, принятое районной или городской призывной комиссией, не вступает в силу автоматически. Оно должно пройти обязательную проверку на областном уровне, а в случае выявления нарушений или сомнений может быть пересмотрено.