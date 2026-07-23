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22.07.2026, 20:50

ЕАЭС закрывает «слепые зоны» в грузоперевозках: что изменится для Казахстана с 31 июля

Новости Казахстана 0 1 486

С 31 июля 2026 года в Евразийском экономическом союзе стартует второй этап внедрения навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок. Новые требования распространятся на значительно большее количество товаров, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе через Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo: Федерация профсоюзов Беларуси
© Photo: Федерация профсоюзов Беларуси

С 31 июля 2026 года в странах Евразийского экономического союза начнется второй этап внедрения системы навигационных пломб. Об этом напомнили в Федеральной таможенной службе России.

Навигационные пломбы используются для мониторинга перемещения грузов и позволяют отслеживать маршрут перевозки в режиме реального времени. Предполагается, что такая система поможет сократить количество проверок со стороны государственных органов и обеспечить законный оборот товаров на территории ЕАЭС.

Какие правила действуют сейчас

Практическая реализация соглашения о применении навигационных пломб в странах Евразийского экономического союза стартовала 11 февраля 2026 года.

На первом этапе обязательное использование пломб распространилось на:

  • автомобильные и железнодорожные перевозки алкогольной и табачной продукции;
  • товары, в отношении которых страны ЕАЭС применяют специальные экономические меры (санкционные товары), если они перевозятся в рамках таможенного транзита, экспорта или взаимной торговли между государствами союза;
  • автомобильные перевозки отдельных категорий дорогостоящих и налогоемких товаров, оформленных по процедуре таможенного транзита.

Что изменится с 31 июля

Со второго этапа система электронного контроля будет значительно расширена.

Так, навигационные пломбы начнут применять практически ко всем категориям товаров, перевозимым автомобильным транспортом. Исключение составят лишь товары и случаи, которые отдельно определит Евразийская экономическая комиссия.

Кроме того, под действие новых требований попадут отдельные категории дорогостоящих и налогоемких товаров, перевозимых железнодорожным транспортом.

Для чего вводят навигационные пломбы

В ЕАЭС отмечают, что использование навигационных пломб направлено на повышение прозрачности грузоперевозок, предотвращение незаконного оборота товаров и снижение административной нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности. Благодаря цифровому отслеживанию перевозок государственные органы смогут сократить количество контрольных мероприятий, сохраняя при этом эффективный мониторинг перемещения грузов.

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