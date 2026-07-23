Кто в Казахстане больше всех пострадает от отмены госгарантий по пенсионным накоплениям

С 1 января 2027 года в Казахстане перестанет действовать государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных накоплений с учетом инфляции. Экономист Ануар Нуртазин считает, что это решение существенно меняет распределение ответственности между государством и гражданами и может сильнее всего затронуть рядовых вкладчиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

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С начала 2027 года в Казахстане перестанет действовать государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. По мнению экономиста Ануара Нуртазина, речь идет не просто о корректировке законодательства, а о серьезном изменении принципов работы всей пенсионной системы.

Ответственность за инвестиционные риски меняется

Эксперт считает, что после отмены инфляционной гарантии основной инвестиционный риск фактически перейдет от государства к самим гражданам.

По его словам, большинство казахстанцев не принимают решений о том, как инвестируются их пенсионные накопления. Обязательные пенсионные взносы перечисляются автоматически, а значительная часть средств по-прежнему находится под управлением Национального банка.

Нуртазин отметил, что человек не выбирает инвестиционную стратегию и зачастую даже не знает, каким образом управляются его накопления. Поэтому, по его мнению, возникает вопрос, насколько справедливо возлагать на вкладчиков ответственность за итоговую доходность.

Позиция государства выглядит логичной, но есть нюансы

Экономист признал, что аргументы Министерства труда имеют определенную логику. Если человек самостоятельно выбирает управляющую инвестиционную компанию, он действительно должен отвечать за последствия такого решения.

Однако эксперт подчеркивает, что подобная ситуация касается далеко не большинства вкладчиков. Многие граждане не занимаются выбором управляющих компаний, не анализируют инвестиционные декларации и не формируют собственные инвестиционные портфели.

Именно поэтому, считает Нуртазин, применять одинаковый подход ко всем участникам системы некорректно.

Главный вопрос — кто должен отвечать за доходность

По мнению экономиста, обязательные пенсионные взносы и ограниченный доступ граждан к собственным средствам предполагают наличие определенных государственных обязательств.

Он считает противоречивым подход, при котором государство определяет правила инвестирования накоплений, а затем перекладывает возможные финансовые потери на самих вкладчиков.

По словам эксперта, подобное изменение меняет саму экономическую природу обязательных пенсионных накоплений.

Наибольшие риски — для обычных граждан

Нуртазин полагает, что последствия нововведения сильнее всего почувствуют люди, не обладающие специальными знаниями в сфере инвестиций.

По его словам, наиболее уязвимыми окажутся обычные работники, жители сельской местности и те, кто не разбирается в особенностях работы Единого накопительного пенсионного фонда, Национального банка, управляющих инвестиционных компаний и принципах формирования доходности пенсионных активов.

Эксперт отметил, что многие казахстанцы до сих пор считают, что государство гарантирует не только сохранность перечисленных средств, но и их покупательную способность.

Необходима более глубокая реформа

Кроме того, Нуртазин обратил внимание на проблему относительно низкой доходности пенсионных активов. По его мнению, формально гражданам предоставляют возможность выбора, однако на практике это может привести к усилению финансового неравенства между теми, кто способен оценивать инвестиционные риски, и теми, кто такими знаниями не обладает.

В целом экономист критически оценил предстоящие изменения и заявил, что проблема не ограничивается одной законодательной поправкой. По его мнению, Казахстану необходима более глубокая реформа пенсионной системы, поскольку действующая накопительная модель эффективно работает лишь при устойчивом экономическом росте.