Казахстану вынесли «приговор» в мировом рейтинге заключенных

Казахстан занял 103-е место среди 224 стран мира по количеству заключенных на 100 тысяч жителей. По данным международного исследования, республика значительно отстает от стран-лидеров этого рейтинга, однако опережает ряд государств СНГ, сообщает Lada.kz.

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Казахстан занял 103-е место в мировом рейтинге

Казахстан расположился на 103-й строчке мирового рейтинга по количеству заключенных, который ежегодно публикует Институт исследований политики в области преступности и правосудия (Institute for Crime & Justice Policy Research).

Исследование охватывает 224 государства и территории. Основным показателем является число людей, содержащихся в местах лишения свободы, в расчете на 100 тысяч жителей.

В статистику включаются лица, находящиеся под стражей в тюрьмах и других пенитенциарных учреждениях по решению суда или уполномоченных органов в связи с задержанием, арестом либо исполнением уголовного наказания. При этом административно задержанные в расчет не входят.

В Казахстане этот показатель составляет 163 заключенных на каждые 100 тысяч жителей.

Какие страны возглавили рейтинг

Первое место в мире занимает Сальвадор, где на 100 тысяч населения приходится 1659 заключенных. Эксперты связывают столь высокий показатель с масштабной кампанией властей против преступных группировок, начатой президентом Найибом Букеле.

В первую тройку также вошли:

Куба — 794 заключенных на 100 тысяч жителей;

на 100 тысяч жителей; Руанда — 620.

Кроме них, в десятку стран с самым высоким уровнем тюремного населения вошли Туркменистан (576), США (542), Американское Самоа (538), Панама (533), Гуам (530), Тонга (516) и Турция (468 заключенных на 100 тысяч человек).

Как выглядит Казахстан на фоне стран СНГ

Среди государств Содружества Независимых Государств наиболее высокий показатель зафиксирован в Беларуси — 345 заключенных на 100 тысяч жителей, что соответствует 24-му месту в мировом рейтинге.

Далее следуют:

Россия — 300 (35-е место);

(35-е место); Азербайджан — 264 (50-е место).

Казахстан с показателем 163 заключенных на 100 тысяч человек занимает четвертое место среди стран СНГ.

Ниже в рейтинге расположились Таджикистан (145), Кыргызстан (112), Узбекистан (85) и Армения (83 заключенных на 100 тысяч жителей).

Где заключенных меньше всего

Самый низкий показатель в мире зарегистрирован в Йемене — 14 заключенных на 100 тысяч жителей.

Также в число стран с минимальным количеством заключенных вошли Сомали (16), Лихтенштейн (20), Гамбия (22), Фарерские острова (24), Конго (27), Гвинея-Бисау (31), Нигерия (33), Япония (33) и Исландия (35).

По мнению авторов исследования, низкий уровень тюремного населения может объясняться разными причинами. В таких странах, как Япония, Исландия и Лихтенштейн, он связан с высоким уровнем общественной безопасности и эффективной работой государственных институтов. В ряде других государств низкие показатели могут быть обусловлены слабым контролем со стороны властей и нестабильной внутренней ситуацией.