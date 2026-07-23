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23.07.2026, 07:35

В Казахстане появился способ остановить опасный перевод

Новости Казахстана 0 1 232

Казахстанцы могут подключить дополнительную защиту банковских операций с помощью сервиса «Вторая рука». Он позволяет доверенному человеку подтвердить подозрительную финансовую операцию и тем самым предотвратить возможное мошенничество, сообщает Lada.kz. 

Фото: adm-nmar.ru
Фото: adm-nmar.ru

Как работает сервис «Вторая рука»

Телефонные мошенники нередко действуют по одной схеме: создают ощущение срочности, запугивают жертву и вынуждают ее как можно быстрее перевести деньги, оформить кредит или сообщить конфиденциальные данные. Из-за психологического давления человек зачастую не успевает оценить ситуацию и становится жертвой обмана.

Чтобы снизить риск подобных случаев, специалисты информационного портала FinGramota рекомендуют использовать сервис «Вторая рука».

Его принцип работы заключается в подключении доверенного контакта через банковское приложение. Если система выявляет потенциально рискованную финансовую операцию, указанному человеку автоматически приходит уведомление.

Какие операции могут быть заблокированы

Дополнительное подтверждение может потребоваться при совершении наиболее чувствительных финансовых действий. В частности, речь идет о:

  • снятии крупной суммы наличных;
  • закрытии банковского депозита;
  • оформлении кредита;
  • переводе денежных средств.

Если доверенный контакт подтверждает, что операция действительно согласована владельцем счета, банк завершает ее. Если подтверждение не поступает, выполнение операции может быть заблокировано.

Кому особенно полезен такой сервис

По словам экспертов, «Вторая рука» прежде всего рассчитана на пожилых людей, которые чаще других становятся жертвами телефонных мошенников.

Вместе с тем сервис может быть полезен и другим категориям клиентов — тем, кто редко пользуется банковскими приложениями, не чувствует себя уверенно при проведении онлайн-платежей или хочет обеспечить дополнительную защиту своих накоплений.

При этом доверенное лицо не получает доступа к банковским счетам клиента. Оно не может распоряжаться деньгами, переводить средства или снимать наличные. Его функция ограничивается только подтверждением заранее определенных операций.

Сервис доступен не во всех банках

На сегодняшний день «Вторая рука» внедрена не всеми банками Казахстана. Кроме того, условия использования могут различаться в зависимости от финансовой организации.

Например, в Kaspi сервис доступен только клиентам старше 40 лет. В качестве доверенного лица можно подключить родного ребенка, которому исполнился 21 год. Именно он будет получать уведомления и подтверждать операции, если система сочтет их подозрительными.

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