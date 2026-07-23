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23.07.2026, 08:47

Правительство выделило 10,4 млрд тенге на новый спутник: как изменится связь в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 129

Правительство Казахстана выделило из своего резерва 10,4 млрд тенге на создание нового спутника связи KazSat-3R. Он должен заменить действующий KazSat-3, срок эксплуатации которого завершится в 2029 году, и обеспечить бесперебойную работу национальной спутниковой системы, сообщает Lada.kz. 

© Photo : АО "Республиканский центр космической связи"
© Photo : АО "Республиканский центр космической связи"

На новый спутник связи выделили более 10 млрд тенге

Правительство Казахстана направит 10,4 млрд тенге из своего резерва на реализацию проекта по созданию новой космической системы связи KazSat-3R. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Проект станет одним из ключевых этапов развития отечественной спутниковой связи и телекоммуникационной инфраструктуры. Финансирование позволит приступить к созданию нового спутника, который придет на смену действующему аппарату KazSat-3.

Почему Казахстану нужен новый KazSat

Действующий спутник KazSat-3 завершит расчетный срок эксплуатации в 2029 году. Чтобы избежать перебоев в работе национальной спутниковой системы, власти заранее приступили к созданию его преемника.

Новый спутник KazSat-3R должен обеспечить непрерывную работу спутниковых сетей связи, сохранить стабильность телерадиовещания, передачи данных, мобильной связи и доступа к интернету по всей стране.

Интернет и связь станут доступнее

В правительстве отмечают, что реализация проекта позволит не только сохранить существующую инфраструктуру, но и расширить возможности связи в удаленных и малонаселенных районах Казахстана.

Особое внимание планируется уделить населенным пунктам, где строительство наземных линий связи затруднено. Именно спутниковые технологии обеспечивают жителей таких территорий стабильным доступом к интернету и современным цифровым сервисам.

Кроме того, запуск нового спутника должен повысить уровень информационной безопасности страны и укрепить технологическую независимость Казахстана.

Кто уже пользуется системой KazSat

Сегодня возможностями национальной спутниковой системы пользуются крупнейшие казахстанские операторы связи и государственные организации.

Через KazSat предоставляются услуги:

  • телерадиовещания;
  • передачи данных;
  • мобильной связи;
  • доступа к интернету.

К системе подключены 19 операторов связи, а услугами спутникового телевещания пользуются более двух миллионов абонентов.

Как развивается цифровая инфраструктура Казахстана

Власти также подвели итоги развития телекоммуникационной отрасли за последние годы. По данным правительства, доступ к высокоскоростному интернету сегодня имеют 99% населения страны, а современная связь появилась более чем в 4,5 тысячи сельских населенных пунктов.

Параллельно продолжается реализация крупных цифровых проектов. В их числе — расширение волоконно-оптических линий связи в селах, проект «Последняя миля», развитие сети 5G, обеспечение мобильной связью автомобильных дорог и внедрение новых спутниковых технологий.

Кроме того, свыше 90% государственных услуг уже доступны в онлайн-формате. В Казахстане также развиваются собственные суперкомпьютерные мощности и единая цифровая платформа QazTech, которые должны стать основой для дальнейшего внедрения технологий искусственного интеллекта и развития цифровой экономики.

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