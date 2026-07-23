Правительство выделило 10,4 млрд тенге на новый спутник: как изменится связь в Казахстане

Правительство Казахстана выделило из своего резерва 10,4 млрд тенге на создание нового спутника связи KazSat-3R. Он должен заменить действующий KazSat-3, срок эксплуатации которого завершится в 2029 году, и обеспечить бесперебойную работу национальной спутниковой системы, сообщает Lada.kz.
Правительство Казахстана направит 10,4 млрд тенге из своего резерва на реализацию проекта по созданию новой космической системы связи KazSat-3R. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Проект станет одним из ключевых этапов развития отечественной спутниковой связи и телекоммуникационной инфраструктуры. Финансирование позволит приступить к созданию нового спутника, который придет на смену действующему аппарату KazSat-3.
Действующий спутник KazSat-3 завершит расчетный срок эксплуатации в 2029 году. Чтобы избежать перебоев в работе национальной спутниковой системы, власти заранее приступили к созданию его преемника.
Новый спутник KazSat-3R должен обеспечить непрерывную работу спутниковых сетей связи, сохранить стабильность телерадиовещания, передачи данных, мобильной связи и доступа к интернету по всей стране.
В правительстве отмечают, что реализация проекта позволит не только сохранить существующую инфраструктуру, но и расширить возможности связи в удаленных и малонаселенных районах Казахстана.
Особое внимание планируется уделить населенным пунктам, где строительство наземных линий связи затруднено. Именно спутниковые технологии обеспечивают жителей таких территорий стабильным доступом к интернету и современным цифровым сервисам.
Кроме того, запуск нового спутника должен повысить уровень информационной безопасности страны и укрепить технологическую независимость Казахстана.
Сегодня возможностями национальной спутниковой системы пользуются крупнейшие казахстанские операторы связи и государственные организации.
Через KazSat предоставляются услуги:
К системе подключены 19 операторов связи, а услугами спутникового телевещания пользуются более двух миллионов абонентов.
Власти также подвели итоги развития телекоммуникационной отрасли за последние годы. По данным правительства, доступ к высокоскоростному интернету сегодня имеют 99% населения страны, а современная связь появилась более чем в 4,5 тысячи сельских населенных пунктов.
Параллельно продолжается реализация крупных цифровых проектов. В их числе — расширение волоконно-оптических линий связи в селах, проект «Последняя миля», развитие сети 5G, обеспечение мобильной связью автомобильных дорог и внедрение новых спутниковых технологий.
Кроме того, свыше 90% государственных услуг уже доступны в онлайн-формате. В Казахстане также развиваются собственные суперкомпьютерные мощности и единая цифровая платформа QazTech, которые должны стать основой для дальнейшего внедрения технологий искусственного интеллекта и развития цифровой экономики.
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