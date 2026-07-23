Кусок сыра едва не убил жителя Казахстана

Обычный прием пищи едва не закончился трагедией для жителя Северо-Казахстанской области. Мужчина подавился сыром-чечилом, пережил клиническую смерть, однако благодаря оперативным действиям бригады скорой помощи его удалось вернуть к жизни, сообщает Lada.kz.

Фото: kazpravda.kz

Жителя СКО спасли после клинической смерти, вызванной куском сыра

В Северо-Казахстанской области врачи скорой помощи спасли 50-летнего мужчину, который оказался на грани жизни и смерти после того, как подавился сыром-чечилом.

По информации областного центра скорой медицинской помощи, вызов поступил к пациенту, испытывавшему сильное удушье. Когда фельдшерская бригада прибыла на место, мужчина уже находился в состоянии клинической смерти.

Медики немедленно начали реанимацию

Специалисты сразу приступили к сердечно-легочной реанимации по международному протоколу ACLS. Они выполнили непрямой массаж сердца, подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и внутривенно ввели адреналин.

Во время прямой ларингоскопии медики обнаружили причину остановки дыхания — дыхательные пути были перекрыты куском сыра-чечила. Инородное тело удалось извлечь, после чего врачи выполнили интубацию трахеи.

Пациент начал дышать по дороге в больницу

После удаления инородного тела у мужчины восстановился пульс на сонных артериях, однако самостоятельное дыхание отсутствовало, а сознание не возвращалось.

Фельдшеры продолжили интенсивную терапию: поддерживали проходимость дыхательных путей через интубационную трубку, проводили искусственную вентиляцию легких и вводили необходимые лекарственные препараты.

По пути в медицинское учреждение состояние пациента улучшилось — у него восстановилось самостоятельное дыхание. После этого мужчину госпитализировали для дальнейшего лечения.

Угрозы жизни больше нет

В настоящее время жизни и здоровью жителя Северо-Казахстанской области ничего не угрожает. Благодаря своевременным и профессиональным действиям бригады скорой помощи удалось предотвратить трагический исход.