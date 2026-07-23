Почему доллар может стать главной темой осени в Казахстане

Курс национальной валюты Казахстана этой осенью может начать постепенно ослабевать. Эксперты связывают возможные изменения с сокращением валютной поддержки и ситуацией на мировом рынке нефти, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Что будет с курсом доллара в Казахстане

В Казахстане ожидается постепенное ослабление тенге в ближайшие месяцы. Такой прогноз озвучил аналитик компании «Финам» Александр Потавин.

По его словам, динамика курса доллара к тенге осенью будет зависеть сразу от нескольких факторов: поведения мировых цен на нефть, объемов государственных валютных продаж и изменений на внутреннем валютном рынке.

Эксперт считает, что в четвертом квартале 2026 года курс USD/KZT может находиться в диапазоне 460–495 тенге за доллар. При этом в краткосрочной перспективе у национальной валюты сохраняются возможности для укрепления.

На торгах 21 июля доллар находился около отметки 468 тенге, что соответствует средним значениям последних двух недель.

Нефть пока поддерживает национальную валюту

Одним из факторов, который помогает тенге сохранять устойчивость, остается рост стоимости нефти.

По словам аналитика, негативные новости вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) пока компенсируются повышением цен на сырье.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на нефтяные танкеры в районе морского терминала КТК. Из-за этого погрузка нефти была временно приостановлена. В консорциуме заявили, что это стала уже пятой атакой на его объекты.

Однако ситуацию поддержал рост цен на нефть марки Brent. В начале и середине недели стоимость сырья поднялась примерно до 91 доллара за баррель, достигнув максимального уровня за последний месяц.

Почему нефть резко подорожала

Рост нефтяных котировок связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

США и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами, что повлияло на объемы нефтяного трафика в регионе. Сокращение поставок усилило опасения участников рынка и стало одной из причин роста цен.

Аналитик отметил, что в понедельник нефть Brent торговалась примерно на 26% выше, чем в конце июня, — около 90 долларов за баррель.

Высокие цены на нефть традиционно поддерживают тенге, поскольку увеличивают валютные поступления в Казахстан.

Дополнительным фактором остается интерес иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам Казахстана. Для покупки облигаций инвесторы конвертируют валюту в тенге, создавая дополнительный спрос на национальную валюту.

Главная угроза для тенге — снижение валютной поддержки

Несмотря на текущие позитивные факторы, в среднесрочной перспективе давление на тенге может усилиться.

Главной причиной эксперт называет постепенное сокращение механизмов поддержки национальной валюты.

В частности, речь идет об отмене требования обязательной продажи 50% валютной выручки квазигосударственными компаниями, а также о планах по снижению объемов трансфертов из Национального фонда для укрепления бюджетной дисциплины.

По мнению аналитика, эти изменения могут привести к сокращению предложения иностранной валюты на рынке.

Что может ждать тенге дальше

Александр Потавин считает, что даже сохранение высоких процентных ставок и приток иностранных инвестиций не смогут полностью компенсировать фундаментальные риски.

Среди факторов давления на курс он выделил сохраняющийся дефицит текущего счета и высокий уровень инфляции.

Таким образом, в ближайшие месяцы тенге может оставаться под влиянием сразу нескольких разнонаправленных факторов: дорогая нефть и интерес инвесторов будут поддерживать курс, а сокращение валютной поддержки государства способно создать условия для его постепенного ослабления.