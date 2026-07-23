«Счастливая семья» с тремя женами привела казахстанца в полицию

Житель Казахстана рассказал в социальных сетях о жизни с тремя женами и детьми, назвав свою семью дружной и счастливой. Однако публикация привлекла внимание правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Полиция заинтересовалась публикацией в соцсетях

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, сотрудники изучили опубликованные мужчиной материалы после того, как история о его семье получила распространение в интернете.

Автор рассказывал, что воспитывает детей от трех женщин и считает свою семью счастливой, однако признавался, что сталкивается с финансовыми трудностями.

После анализа публикации полицейские установили личность мужчины и провели проверку.

На казахстанца составили административный протокол

В ДП Алматы сообщили, что в отношении гражданина был оформлен административный материал.

«В отношении него составили административный протокол по части 3-1 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях за размещение противоправного контента», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После профилактической беседы с сотрудниками полиции мужчина удалил опубликованные материалы со своей страницы в социальной сети.

Полиция напомнила об ответственности за контент в интернете

В Департаменте полиции Алматы подчеркнули, что социальные сети являются публичным информационным пространством, а размещение материалов, которые могут противоречить требованиям законодательства, может повлечь ответственность.

«Социальные сети являются публичным информационным пространством. Распространение контента, пропагандирующего модели поведения, противоречащие требованиям законодательства и подрывающие уважение к институту семьи и общепринятым морально-этическим нормам, влечет ответственность, предусмотренную законом», — отметили в полиции.

Многоженство официально запрещено в Казахстане

Согласно законодательству Казахстана, юридическую силу имеет только один зарегистрированный брак.

В соответствии с Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье» заключение брака не допускается, если один из граждан уже состоит в другой официально зарегистрированной семье.

Таким образом, отношения с несколькими женщинами могут существовать только вне рамок официального брака и не дают участникам юридического статуса супругов.