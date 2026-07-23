Казахстанцам придется проверять телефоны перед покупкой: причина удивит многих

В Казахстане меняются требования к продаже и использованию смартфонов. Уже с августа 2026 года мобильные устройства должны будут проходить обязательную проверку, а продавцы обязаны предоставлять покупателям информацию о статусе телефона, сообщает Lada.kz.

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Зачем вводят проверку смартфонов

Новые правила связаны с изменениями законодательства в сфере телекоммуникаций. Они направлены на то, чтобы подтвердить законность использования устройств в сетях сотовой связи Казахстана — как произведенных внутри страны, так и ввезенных из-за рубежа.

В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции пояснили, что процедура верификации позволит контролировать происхождение мобильных устройств и повысить защиту пользователей.

Проверка будет включать несколько этапов:

идентификацию устройства в базе данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);

проверку сведений о производстве или ремонте устройств на территории Казахстана;

контроль информации о ввозе смартфонов в страну в соответствии с таможенным и налоговым законодательством.

Какие телефоны могут признать некачественными

19 июня 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных».

Документ предусматривает усиление контроля за рынком мобильных устройств, а также меры по борьбе с интернет- и телефонным мошенничеством.

Согласно новым нормам, смартфоны, которые не прошли обязательную верификацию, будут считаться товарами ненадлежащего качества.

Это означает, что покупатель сможет обратиться к продавцу и потребовать:

уменьшения стоимости товара;

бесплатного устранения недостатков;

компенсации расходов на ремонт;

замены смартфона на аналогичную модель;

замены на другую модель с перерасчетом цены;

расторжения договора и возврата денег.

При этом такие требования можно будет предъявлять только продавцу, у которого был приобретен телефон.

Что изменится для продавцов смартфонов

После вступления новых правил в силу продавцы будут обязаны сообщать покупателям идентификационный код устройства. С его помощью можно будет проверить статус телефона и убедиться, что он прошел необходимую процедуру.

Кроме того, продавцам запретят продавать смартфоны, которые не прошли верификацию или имеют ограничения в базе идентификационных кодов.

Перед продажей устройство необходимо будет проверить на наличие блокировок или других ограничений.

Эти требования будут распространяться не только на обычные магазины, но и на электронную торговлю.

Онлайн-магазины также должны будут контролировать телефоны

Владельцы маркетплейсов и других электронных торговых площадок должны будут включать в договоры с продавцами обязательство проверять смартфоны перед продажей.

Таким образом, продавец не сможет выставить на продажу устройство без предварительной проверки его статуса.

Что появится в чеках и документах на покупку

Изменения коснутся и документов, которые покупатель получает при приобретении смартфона.

Помимо стандартной информации — названия товара, стоимости, даты покупки и данных продавца — в чеке или другом документе теперь должны будут указываться идентификационные коды устройства.

Это позволит покупателю подтвердить происхождение телефона и проверить его статус.

Когда новые правила начнут действовать

Закон был официально опубликован 20 июня 2026 года в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».

Документ вступает в силу через 60 календарных дней после публикации — то есть новые требования начнут действовать уже в августе 2026 года.