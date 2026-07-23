Казахстанцам придется проверять телефоны перед покупкой: причина удивит многих

В Казахстане меняются требования к продаже и использованию смартфонов. Уже с августа 2026 года мобильные устройства должны будут проходить обязательную проверку, а продавцы обязаны предоставлять покупателям информацию о статусе телефона, сообщает Lada.kz.
Новые правила связаны с изменениями законодательства в сфере телекоммуникаций. Они направлены на то, чтобы подтвердить законность использования устройств в сетях сотовой связи Казахстана — как произведенных внутри страны, так и ввезенных из-за рубежа.
В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции пояснили, что процедура верификации позволит контролировать происхождение мобильных устройств и повысить защиту пользователей.
Проверка будет включать несколько этапов:
19 июня 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных».
Документ предусматривает усиление контроля за рынком мобильных устройств, а также меры по борьбе с интернет- и телефонным мошенничеством.
Согласно новым нормам, смартфоны, которые не прошли обязательную верификацию, будут считаться товарами ненадлежащего качества.
Это означает, что покупатель сможет обратиться к продавцу и потребовать:
При этом такие требования можно будет предъявлять только продавцу, у которого был приобретен телефон.
После вступления новых правил в силу продавцы будут обязаны сообщать покупателям идентификационный код устройства. С его помощью можно будет проверить статус телефона и убедиться, что он прошел необходимую процедуру.
Кроме того, продавцам запретят продавать смартфоны, которые не прошли верификацию или имеют ограничения в базе идентификационных кодов.
Перед продажей устройство необходимо будет проверить на наличие блокировок или других ограничений.
Эти требования будут распространяться не только на обычные магазины, но и на электронную торговлю.
Владельцы маркетплейсов и других электронных торговых площадок должны будут включать в договоры с продавцами обязательство проверять смартфоны перед продажей.
Таким образом, продавец не сможет выставить на продажу устройство без предварительной проверки его статуса.
Изменения коснутся и документов, которые покупатель получает при приобретении смартфона.
Помимо стандартной информации — названия товара, стоимости, даты покупки и данных продавца — в чеке или другом документе теперь должны будут указываться идентификационные коды устройства.
Это позволит покупателю подтвердить происхождение телефона и проверить его статус.
Закон был официально опубликован 20 июня 2026 года в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».
Документ вступает в силу через 60 календарных дней после публикации — то есть новые требования начнут действовать уже в августе 2026 года.
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