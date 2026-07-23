18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.74
531.08
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.07.2026, 11:09

Казахстанцам придется проверять телефоны перед покупкой: причина удивит многих

Новости Казахстана 0 1 707

В Казахстане меняются требования к продаже и использованию смартфонов. Уже с августа 2026 года мобильные устройства должны будут проходить обязательную проверку, а продавцы обязаны предоставлять покупателям информацию о статусе телефона, сообщает Lada.kz. 

Фото: rahmat.ru
Фото: rahmat.ru

Зачем вводят проверку смартфонов

Новые правила связаны с изменениями законодательства в сфере телекоммуникаций. Они направлены на то, чтобы подтвердить законность использования устройств в сетях сотовой связи Казахстана — как произведенных внутри страны, так и ввезенных из-за рубежа.

В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции пояснили, что процедура верификации позволит контролировать происхождение мобильных устройств и повысить защиту пользователей.

Проверка будет включать несколько этапов:

  • идентификацию устройства в базе данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);
  • проверку сведений о производстве или ремонте устройств на территории Казахстана;
  • контроль информации о ввозе смартфонов в страну в соответствии с таможенным и налоговым законодательством.

Какие телефоны могут признать некачественными

19 июня 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных».

Документ предусматривает усиление контроля за рынком мобильных устройств, а также меры по борьбе с интернет- и телефонным мошенничеством.

Согласно новым нормам, смартфоны, которые не прошли обязательную верификацию, будут считаться товарами ненадлежащего качества.

Это означает, что покупатель сможет обратиться к продавцу и потребовать:

  • уменьшения стоимости товара;
  • бесплатного устранения недостатков;
  • компенсации расходов на ремонт;
  • замены смартфона на аналогичную модель;
  • замены на другую модель с перерасчетом цены;
  • расторжения договора и возврата денег.

При этом такие требования можно будет предъявлять только продавцу, у которого был приобретен телефон.

Что изменится для продавцов смартфонов

После вступления новых правил в силу продавцы будут обязаны сообщать покупателям идентификационный код устройства. С его помощью можно будет проверить статус телефона и убедиться, что он прошел необходимую процедуру.

Кроме того, продавцам запретят продавать смартфоны, которые не прошли верификацию или имеют ограничения в базе идентификационных кодов.

Перед продажей устройство необходимо будет проверить на наличие блокировок или других ограничений.

Эти требования будут распространяться не только на обычные магазины, но и на электронную торговлю.

Онлайн-магазины также должны будут контролировать телефоны

Владельцы маркетплейсов и других электронных торговых площадок должны будут включать в договоры с продавцами обязательство проверять смартфоны перед продажей.

Таким образом, продавец не сможет выставить на продажу устройство без предварительной проверки его статуса.

Что появится в чеках и документах на покупку

Изменения коснутся и документов, которые покупатель получает при приобретении смартфона.

Помимо стандартной информации — названия товара, стоимости, даты покупки и данных продавца — в чеке или другом документе теперь должны будут указываться идентификационные коды устройства.

Это позволит покупателю подтвердить происхождение телефона и проверить его статус.

Когда новые правила начнут действовать

Закон был официально опубликован 20 июня 2026 года в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».

Документ вступает в силу через 60 календарных дней после публикации — то есть новые требования начнут действовать уже в августе 2026 года.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь