Черноморский удар по тенге: как остановка КТК лишает Казахстан до $140 млн в день

Приостановка работы морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за угроз безопасности судоходства поставила под удар основной экспортный маршрут казахстанской нефти. Эксперты предупреждают, что если простой затянется, страна может столкнуться с многомиллиардными потерями, сокращением добычи и дополнительным давлением на курс тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

КТК остановил прием нефти из-за угрозы для танкеров

Работа морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума оказалась фактически приостановлена после серии атак на нефтяные танкеры в Черном море. Из-за роста военных рисков судоходные компании не готовы направлять суда к терминалу, опасаясь повторения инцидентов.

Именно через систему КТК в 2025 году было экспортировано 64,8 млн тонн казахстанской нефти, что составляет 82,3% всего нефтяного экспорта страны.

Директор аналитической компании PACE Analytics Аскар Исмаилов пояснил, что нынешняя ситуация принципиально отличается от предыдущих остановок. Если раньше причиной становились технические проблемы, то сейчас главным препятствием стала безопасность судоходства.

По его словам, после атак на пять нефтяных танкеров резервуары терминала оказались заполнены, поэтому прием новой нефти был прекращен. При этом технических препятствий для возобновления работы практически нет — все будет зависеть от того, когда страховщики, судовладельцы и фрахтователи получат гарантии безопасного захода судов.

Сколько может продлиться остановка

По оценке эксперта, наиболее вероятный сценарий предполагает простой продолжительностью от нескольких дней до двух недель. Если удастся организовать безопасный проход судов и пересмотреть условия страхования, терминал сможет достаточно быстро возобновить погрузку.

Однако существует и более негативный вариант развития событий. Если атаки продолжатся или страховые компании признают район терминала слишком опасным, остановка может затянуться на несколько недель.

По мнению аналитика, главную угрозу представляет не столько нынешний простой, сколько вероятность его регулярного повторения. В таком случае экспорт нефти через КТК может перейти в режим постоянных остановок и возобновлений, что станет серьезным ударом по нефтяному сектору Казахстана.

Какие потери грозят нефтяным компаниям

Первым последствием станет вынужденное сокращение добычи нефти. После заполнения резервуаров терминала и трубопроводной системы нефтяные компании уже не смогут сохранять прежние объемы производства.

Наиболее чувствительно ограничения могут затронуть крупнейшие месторождения страны — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, которые обеспечивают основную часть поставок через КТК.

Эксперт также обращает внимание на прямые финансовые потери. Если часть нефти удастся экспортировать позже, то объемы добычи, которые пришлось сократить, вернуть уже невозможно.

При стоимости нефти Brent около 91 доллара за баррель ежедневный объем казахстанской нефти, проходящей через КТК, оценивается примерно в 1,5 млн баррелей, а его стоимость достигает 130–140 млн долларов в сутки.

В июне поставки по данному маршруту составляли уже около 1,7 млн баррелей ежедневно, поэтому даже непродолжительная остановка способна привести к значительным убыткам.

Дополнительными расходами станут:

простой танкеров;

увеличение стоимости военного страхования;

рост ставок фрахта;

удорожание альтернативных маршрутов доставки;

возможное снижение стоимости казахстанской нефти марки CPC Blend из-за возросших рисков поставок.

Какие страны Европы почувствуют последствия

По мнению аналитика, для Европейского союза кратковременная остановка КТК пока не станет критичной.

В 2025 году Казахстан поставил в страны ЕС 55,8 млн тонн нефти, обеспечив около 12,8% европейского нефтяного импорта.

Наиболее зависимой страной остается Румыния. Казахстанская нефть обеспечивает почти половину всего объема сырья, перерабатываемого в стране. Кроме того, румынский нефтеперерабатывающий завод Petromidia, принадлежащий группе Rompetrol под контролем «КазМунайГаза», исторически ориентирован именно на переработку казахстанской нефти.

Если остановка затянется, Румынии придется искать альтернативное сырье, которое может оказаться дороже и потребует технологической перенастройки переработки.

Кроме Румынии последствия могут ощутить Италия, Франция и Греция, являющиеся крупными покупателями казахстанской нефти.

Чем это грозит экономике Казахстана

Если простой ограничится несколькими днями, влияние на экономику окажется минимальным.

Однако остановка сроком на две-три недели способна привести к более серьезным последствиям:

снижению промышленного производства;

замедлению роста ВВП;

сокращению поступлений в бюджет;

уменьшению доходов Национального фонда;

ухудшению торгового баланса;

снижению предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

По расчетам аналитика, сокращение добычи всего на 100 тыс. баррелей в сутки в течение одного месяца при текущих ценах означает потерю около 273 млн долларов валовой экспортной выручки.

Если объемы добычи снизятся на несколько сотен тысяч баррелей ежедневно, совокупные потери могут достигнуть миллиардов долларов.

Эксперт также предупреждает, что уменьшение экспортной валютной выручки усилит давление на курс тенге, поскольку нефтяные компании будут продавать меньше иностранной валюты. Одновременно государство недополучит налоги, экспортные пошлины и другие доходы нефтяного сектора.

Что необходимо сделать Казахстану

По мнению Аскара Исмаилова, первоочередной задачей должно стать создание международного механизма защиты КТК как объекта гражданской инфраструктуры.

Для этого к переговорам необходимо привлечь не только Россию и Украину, но также США, страны Евросоюза и государства, компании которых являются акционерами консорциума.

Среди необходимых мер эксперт выделяет:

создание безопасных маршрутов захода танкеров;

усиленный мониторинг акватории;

специальные механизмы страхования военных рисков;

развитие альтернативных экспортных маршрутов.

Одновременно Казахстану следует расширять резервуарные мощности на западе страны и в порту Актау, чтобы нефтяные компании могли дольше сохранять добычу при кратковременных остановках.

В более долгосрочной перспективе аналитик считает необходимым развивать инфраструктуру портов Актау и Курык, увеличивать перевозки через Азербайджан, создавать собственный каспийский танкерный флот и формировать полноценный Транскаспийский экспортный коридор.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация наглядно показала, что зависимость более 80% нефтяного экспорта от одного маршрута, расположенного в зоне военных рисков, становится угрозой не только для нефтяной отрасли, но и для экономической устойчивости Казахстана.