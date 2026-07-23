За «доступное жилье» казахстанцы заплатили 500 млн тенге

Жительницу Астаны признали виновной в масштабном мошенничестве. По данным прокуратуры, она убеждала знакомых, что может помочь с оформлением ипотеки, покупкой жилья и увеличением социальных выплат, однако вместо этого присваивала их деньги, сообщает Lada.kz.

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Людей убеждали брать кредиты и закладывать квартиры

В Астане суд вынес приговор женщине, которая организовала мошенническую схему, жертвами которой стали более 60 человек. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 500 млн тенге.

Как сообщили 23 июля в Генеральной прокуратуре Казахстана, злоумышленница в основном действовала через личные связи. Среди пострадавших оказались ее знакомые, соседи и давние приятели. Пользуясь доверием людей, она уверяла их, что располагает необходимыми связями и может ускорить получение ипотеки либо помочь приобрести жилье на выгодных условиях.

Чтобы воспользоваться такой «возможностью», гражданам предлагалось передать ей крупные суммы денег, оформить банковские кредиты или даже заложить собственную недвижимость. Все полученные средства женщина использовала по своему усмотрению.

Обещала увеличить декретные выплаты и вернуть деньги с прибылью

Следствие установило, что схемы не ограничивались только вопросами недвижимости.

Подсудимая также убеждала людей, что способна увеличить размер декретных выплат. Кроме того, она принимала деньги якобы под проценты, обещая вернуть вложенные средства с высокой прибылью. Однако никаких обязательств перед доверившимися ей людьми женщина не выполнила.

Ради новой квартиры потерпевшая лишилась миллионов

Один из наиболее показательных эпизодов связан с жительницей столицы, которую мошенница убедила оформить залог на собственную двухкомнатную квартиру.

Получив банковский заем в размере 16 млн тенге, потерпевшая передала деньги обвиняемой. Взамен та обещала самостоятельно погашать кредит и помочь приобрести трехкомнатную квартиру.

Поначалу женщина действительно перечисляла часть ежемесячных платежей, тем самым укрепляя доверие. Однако позже выплаты прекратились, связь с ней оборвалась. По этому эпизоду ущерб превысил 9 млн тенге.

Еще один потерпевший передал мошеннице более 5 млн тенге. Она утверждала, что эти средства необходимы для увеличения декретных выплат его супруге. Обещанная помощь оказана не была, а деньги владельцу так и не вернули.

Суд вынес приговор

Во время судебного разбирательства обвиняемая лишь частично признала свою вину и раскаялась по отдельным эпизодам.

Представленные государственным обвинением доказательства подтвердили ее причастность к многочисленным случаям мошенничества.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного материального ущерба. Приговор уже вступил в законную силу.

В прокуратуре напомнили о рисках подобных схем

В надзорном органе подчеркнули, что мошенничество в особо крупном размере предусматривает серьезную уголовную ответственность — вплоть до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ведомство также призывает граждан с осторожностью относиться к предложениям ускорить оформление ипотеки, увеличить государственные выплаты или гарантированно получить высокий доход от вложений. Все социальные выплаты и государственные программы оформляются исключительно в установленном законом порядке, а обещания решить вопрос «через связи» являются одним из наиболее распространенных признаков мошеннических схем.