Сколько стоят госномера в Казахстане и как вернуть деньги, если их не выдали

Казахстанцы могут вернуть государственную пошлину, если после оплаты так и не получили регистрационный номер на автомобиль. В Комитете государственных доходов разъяснили, кто имеет право на возврат средств и какие документы для этого понадобятся, сообщает Lada.kz.
Получение государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) в Казахстане является платной услугой. За стандартный автомобильный номер в 2026 году необходимо заплатить 2,8 МРП (4325 тенге), что составляет 12 110 тенге. Стоимость так называемых «красивых» или VIP-номеров значительно выше.
Если после внесения государственной пошлины номерной знак так и не был выдан, уплаченные средства можно вернуть. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов.
Чтобы оформить возврат денег, сначала необходимо получить в государственном органе подтверждение того, что услуга по выдаче регистрационного номера фактически не была оказана.
После этого нужно подать налоговое заявление на возврат госпошлины. Сделать это можно несколькими способами:
К заявлению необходимо приложить подтверждающий документ, указать банковские реквизиты для перечисления денег, подписать заявление электронной цифровой подписью (ЭЦП) и направить его в орган государственных доходов по месту уплаты госпошлины.
Документ, подтверждающий, что государственная услуга не была оказана, могут выдать:
В Комитете государственных доходов отдельно подчеркнули, что возврат госпошлины осуществляется только на основании налогового заявления. Подать такую заявку через платформу e-Otinish невозможно.
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