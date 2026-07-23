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23.07.2026, 13:24

Сколько стоят госномера в Казахстане и как вернуть деньги, если их не выдали

Новости Казахстана 0 779

Казахстанцы могут вернуть государственную пошлину, если после оплаты так и не получили регистрационный номер на автомобиль. В Комитете государственных доходов разъяснили, кто имеет право на возврат средств и какие документы для этого понадобятся, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Когда можно вернуть деньги

Получение государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) в Казахстане является платной услугой. За стандартный автомобильный номер в 2026 году необходимо заплатить 2,8 МРП (4325 тенге), что составляет 12 110 тенге. Стоимость так называемых «красивых» или VIP-номеров значительно выше.

Если после внесения государственной пошлины номерной знак так и не был выдан, уплаченные средства можно вернуть. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов.

Что нужно сделать для возврата госпошлины

Чтобы оформить возврат денег, сначала необходимо получить в государственном органе подтверждение того, что услуга по выдаче регистрационного номера фактически не была оказана.

После этого нужно подать налоговое заявление на возврат госпошлины. Сделать это можно несколькими способами:

  • через кабинет налогоплательщика;
  • через портал eGov.kz;
  • на бумаге через Центр обслуживания населения (ЦОН).

К заявлению необходимо приложить подтверждающий документ, указать банковские реквизиты для перечисления денег, подписать заявление электронной цифровой подписью (ЭЦП) и направить его в орган государственных доходов по месту уплаты госпошлины.

Кто выдает подтверждение

Документ, подтверждающий, что государственная услуга не была оказана, могут выдать:

  • органы внутренних дел;
  • судебные органы;
  • органы юстиции;
  • органы иностранных дел;
  • местные исполнительные органы.

Что важно помнить

В Комитете государственных доходов отдельно подчеркнули, что возврат госпошлины осуществляется только на основании налогового заявления. Подать такую заявку через платформу e-Otinish невозможно.

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