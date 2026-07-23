1342 попытки за 20 дней: границу Казахстана накрыла бензиновая лихорадка

За первые три недели июля казахстанские пограничники пресекли 1342 попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов. Общий объем топлива, которое пытались вывезти за пределы страны, превысил 112 тонн, сообщает Lada.kz.

фото: njcar.ru

Более тысячи попыток за 20 дней

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана подвела итоги работы на государственной границе за период с 1 по 21 июля. За это время сотрудники ведомства выявили 1342 попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов через пункты пропуска.

По информации КНБ, нарушители пытались вывезти топливо в обход действующих ограничений. Общий объем задержанных нефтепродуктов превысил 112 тонн.

Нарушителей привлекли к ответственности

В ведомстве сообщили, что все лица, причастные к незаконному перемещению топлива через государственную границу, привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Зачем усилили контроль

В Комитете национальной безопасности подчеркнули, что пресечение незаконного вывоза нефтепродуктов является одной из мер по обеспечению энергетической безопасности страны и противодействию теневому обороту топлива.

В КНБ отметили, что работа по выявлению и пресечению подобных нарушений продолжается, а контроль на государственной границе остается усиленным.