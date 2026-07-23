На границе Казахстана и Кыргызстана изменили график работы КПП

В разгар летнего туристического сезона Казахстан и Кыргызстан приняли совместное решение продлить время работы международного автомобильного пункта пропуска «Каркыра-автодорожный». Новый режим будет действовать до конца августа, сообщает Lada.kz.

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Казахстан и Кыргызстан временно продлили часы работы международного автомобильного пункта пропуска «Каркыра-автодорожный». Такое решение принято для того, чтобы облегчить пересечение границы в период повышенного туристического потока.

Новый график будет действовать до конца августа

Как сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызстана, изменение режима работы согласовано с казахстанской стороной. Оно связано с традиционным увеличением числа путешественников в летние месяцы.

Согласно принятому решению, с 21 июля по 31 августа 2026 года пункт пропуска будет работать ежедневно с 08:00 до 21:00 по бишкекскому времени.

Что изменится для путешественников

В пограничной службе отметили, что увеличение времени работы позволит сократить очереди и создать более комфортные условия для пересечения государственной границы в период высокого спроса.

Ожидается, что новый график будет особенно востребован среди туристов, направляющихся на отдых в Иссык-Кульскую область, а также у граждан, регулярно пересекающих границу между двумя странами.

Где расположен пункт пропуска

Международный автомобильный пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Через него осуществляется пропуск граждан и транспортных средств, следующих между Кыргызстаном и Казахстаном.

Временное продление режима работы позволит повысить пропускную способность пункта в один из самых загруженных периодов года.