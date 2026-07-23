Что возмутило казахстанский бизнес в едином QR: ответ Нацбанка

Национальный банк Казахстана прокомментировал претензии предпринимателей, возникшие после запуска единого межбанковского QR-кода. В регуляторе объяснили, как распределяются комиссии, почему они не должны превышать стоимость карточных платежей и планируется ли их снижение, сообщает Lada.kz.

Фото: GROK

Национальный банк Казахстана выступил с официальным разъяснением после появления критики в адрес новой системы единого межбанковского QR-кода. Регулятор подробно объяснил, как формируются комиссии, кто их оплачивает и почему, по его мнению, нововведение не приведет к росту расходов для предпринимателей.

Как работает единый QR

Система единого межбанковского QR-кода заработала в Казахстане 19 июля. Благодаря ей покупатели могут оплачивать товары и услуги через мобильное приложение любого банка, даже если терминал продавца обслуживается другой финансовой организацией.

Для клиентов использование нового способа оплаты остается бесплатным. Комиссию оплачивает предприниматель, однако в Нацбанке подчеркнули, что законодательство ограничивает ее размер.

По информации регулятора, комиссия за оплату через единый QR не может быть выше стоимости аналогичной операции по банковской карте.

«Таким образом, расходы предпринимателей при приёме оплаты через единый QR гарантированно не превысят стоимость аналогичной транзакции по карте любого другого банка», — заявили в Национальном банке.

Как распределяется комиссия

Если покупатель и продавец обслуживаются одним банком, тариф на проведение операции устанавливает сам банк.

При межбанковских платежах комиссия делится между несколькими участниками системы.

Один процент получает банк, обслуживающий покупателя. Эта межбанковская комиссия (interchange) частично может использоваться для выплаты клиентам кешбэка и различных бонусов.

Оставшаяся часть комиссии поступает банку предпринимателя, который обеспечивает прием и обработку безналичной оплаты.

Кроме того, банки оплачивают услуги Национальной платежной корпорации, отвечающей за техническое сопровождение системы. Ее тариф составляет 0,05% от суммы платежа, проведенного через единый QR.

При этом за межбанковские переводы по номеру телефона Национальная платежная корпорация комиссию не взимает.

Планируют ли снижать комиссии

В Нацбанке отметили, что коммерческие банки самостоятельно определяют размер комиссий для бизнеса, учитывая расходы на обслуживание терминалов, инфраструктуру и проведение платежей.

Вместе с тем регулятор заверил, что продолжает отслеживать тарифную политику банков и при необходимости будет искать механизмы для дальнейшего снижения финансовой нагрузки на предпринимателей.

В Национальном банке также напомнили, что за последние два года межбанковские комиссии по карточным платежам уже были существенно уменьшены:

по массовым картам — с 1,8–2% до 1%;

по премиальным — с 2,4% до 1,2%;

по суперпремиальным — с 2,45% до 1,4%.

Обязателен ли единый QR

Регулятор подчеркнул, что использование единого межбанковского QR-кода не является обязательным.

Предприниматели по-прежнему могут принимать оплату наличными, банковскими картами, QR-кодами отдельных банков или использовать терминалы, поддерживающие сразу несколько способов оплаты.

По словам представителей Нацбанка, внедрение новой системы не ограничивает существующие способы расчета, а лишь предоставляет бизнесу и покупателям дополнительный выбор.

В дальнейшем функционал единого QR планируют расширить. Через систему предполагается проводить расчеты между компаниями, платежи в пользу государства, оплату по запросу, а также международные переводы.

По данным Национального банка, с 17 июля через новую платформу уже прошло около одного миллиона операций.

Почему вокруг системы возникли споры

После запуска единого QR на платформе GosRating появилась петиция, авторы которой выразили опасения по поводу возможного увеличения расходов малого бизнеса.

По мнению инициаторов обращения, совокупная комиссия при межбанковских платежах может достигать 1,5%, что способно создать дополнительную финансовую нагрузку для предпринимателей. В связи с этим они предложили ограничить максимальную комиссию уровнем 0,5%. Кроме того, в петиции содержится требование усилить контроль за деятельностью микрофинансовых организаций.

В свою очередь Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило, что не устанавливает тарифы на межбанковский эквайринг и не регулирует работу системы единого QR. Эти вопросы находятся в компетенции Национального банка Казахстана.