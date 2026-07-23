Россия выделила 800 бесплатных мест для казахстанских студентов: как поступить в вузы

Россия предоставила 800 квотных мест для граждан Казахстана, которые хотят поступить в российские университеты. Подать документы на обучение по квоте можно будет с сентября 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

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Прием заявок стартует в сентябре

Руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ирек Зиннуров сообщил, что квотная кампания по поступлению в российские вузы продолжается и переходит к новому этапу.

По его словам, уже в сентябре 2026 года казахстанские абитуриенты смогут подать заявки на обучение по квоте. Возможность будет доступна для разных уровней образования — от бакалавриата до аспирантуры.

«Квотная кампания не останавливается, она переходит из одной фазы в другую. В сентябре уже начнется квотная кампания, когда люди смогут по различным уровням, начиная от бакалавриата и кончая аспирантурой, подать заявки и поступить в российские вузы», — отметил Ирек Зиннуров.

Он также призвал будущих студентов заранее готовиться к поступлению и изучить условия участия в конкурсе.

Количество мест могут увеличить

В Россотрудничестве отметили, что в текущем году для Казахстана предусмотрено 800 квотных мест. При этом российская сторона рассчитывает в дальнейшем увеличить количество доступных мест.

По словам Зиннурова, планируется обратиться с просьбой расширить квоту как минимум еще на 50 мест.

«У нас в этом году 800 мест, на следующий год надеемся, что у нас увеличится количество мест и желающих поступить в российские вузы. Будем просить, чтобы хотя бы на 50 можно было бы увеличить квотный лимит для Казахстана», — заявил он.

Кто может претендовать на обучение

Квоты выделяются правительством России ежегодно для иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за пределами страны.

Отбор кандидатов в Казахстане проводит представительство Россотрудничества в Астане. Участники конкурса могут претендовать на обучение в российских вузах за счет бюджетных средств.

Где следить за условиями поступления

Для желающих принять участие в квотной кампании создан специальный информационный канал Россотрудничества, где публикуются инструкции по подаче заявок, информация об университетских олимпиадах, конкурсах, научных проектах и других возможностях для абитуриентов.

Будущим студентам рекомендуют заранее ознакомиться с требованиями и подготовить необходимые документы до начала приема заявок.