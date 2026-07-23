В Казахстане решили судьбу невыплаченных пенсионных денег

В Казахстане планируют обновить правила пенсионного аннуитета. Проект предусматривает новые механизмы получения невыплаченных средств после смерти владельца, возможность доплачивать недостающую сумму собственными средствами, а также упрощает переход между страховыми компаниями, сообщает Lada.kz.

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В Казахстане предлагают изменить правила пенсионных аннуитетов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало проект постановления, предусматривающий изменения в регулировании пенсионных аннуитетов. Документ вынесен на публичное обсуждение и пока не вступил в силу.

Поправки затрагивают сразу несколько важных вопросов: порядок выплаты средств после смерти владельца аннуитета, возможность самостоятельно доплачивать недостающую сумму для заключения договора, процедуру перехода в другую страховую компанию и внесение изменений в действующие договоры.

Что такое пенсионный аннуитет

Пенсионный аннуитет позволяет гражданину перевести свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в страховую компанию и начать получать ежемесячные выплаты раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста.

После подписания договора страховая организация принимает на себя обязательства по выплате аннуитета в соответствии с его условиями. При этом отдельные договоры предусматривают гарантированный период выплат.

Невыплаченные суммы смогут получить наследники

Одним из ключевых нововведений станет изменение порядка выплаты гарантированных сумм в случае смерти владельца пенсионного аннуитета.

Если человек не успел получить все предусмотренные договором гарантированные выплаты, оставшиеся средства сможет получить лицо, заранее указанное страхователем в договоре. Если такой получатель не определен, право на деньги перейдет наследникам.

При этом предусмотрено два варианта получения средств:

единовременной выплатой всей оставшейся суммы;

продолжением ежемесячных выплат до окончания гарантированного периода.

Новая норма будет распространяться только на договоры, в которых предусмотрен гарантированный период выплат. Если такой период отсутствует либо все гарантированные выплаты уже произведены, изменения применяться не будут.

Разрешат доплачивать недостающую сумму

Проект также предусматривает возможность самостоятельно доплатить недостающую часть страховой премии, если пенсионных накоплений в ЕНПФ недостаточно для заключения договора пенсионного аннуитета.

При этом внести недостающую сумму необходимо будет единовременно и в полном объеме. Такой механизм предлагается применять как при заключении нового договора, так и при внесении изменений в уже действующий аннуитет.

Переход между страховыми компаниями станет проще

Изменения затронут и процедуру перевода пенсионного аннуитета из одной страховой организации в другую.

Если поправки будут приняты, страховые компании смогут самостоятельно обмениваться необходимой информацией через единую страховую базу данных. Благодаря этому клиентам больше не придется предоставлять бумажный экземпляр ранее заключенного договора.

После получения уведомления о новом договоре прежняя страховая компания должна будет перечислить выкупную сумму новому страховщику в течение семи рабочих дней. Выплаты по предыдущему договору прекратятся с момента получения соответствующего уведомления.

Обновят порядок внесения изменений в договор

Проект уточняет и правила внесения изменений в договор пенсионного аннуитета.

Дополнительное соглашение потребуется при смене выгодоприобретателя, изменении персональных данных страхователя или других лиц, указанных в договоре.

Кроме того, если изменятся банковские реквизиты для перечисления выплат, клиент обязан будет уведомить страховую компанию в течение десяти календарных дней. До получения актуальных реквизитов страховщик сможет временно приостановить перечисление ежемесячных выплат.

Когда изменения могут вступить в силу

Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 6 августа 2026 года.

Если проект будет утвержден, новые правила начнут действовать через 10 календарных дней после первого официального опубликования постановления.