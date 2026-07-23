Российская инфляция заходит в Казахстан: за какие привычные покупки придется переплачивать

Ускорение инфляции в России может отразиться на стоимости ряда продуктов в Казахстане. Поскольку РФ остается крупнейшим поставщиком продовольствия на казахстанский рынок, повышение отпускных цен у соседей способно привести к удорожанию отдельных импортных товаров, сообщает Lada.kz.

Фото: ortcom.kz

Российская инфляция продолжает ускоряться

По данным Министерства экономического развития России, с 14 по 20 июля потребительские цены выросли на 0,17%. В годовом выражении инфляция достигла 5,84%, тогда как неделей ранее она составляла 5,62%. С начала 2026 года цены увеличились уже на 4,82%.

На продовольственном рынке за неделю стоимость товаров выросла на 0,11%. Несмотря на сезонное снижение цен на часть овощей благодаря новому урожаю, отдельные категории вновь начали дорожать. Так, куриное мясо за семь дней прибавило в цене 1,9%, сахар — 2,7%, гречневая крупа — 1,2%.

Одновременно продолжает дорожать топливо. По информации Росстата, за неделю бензин подорожал на 1,7%, дизельное топливо — на 1,9%. В годовом выражении стоимость бензина выросла уже на 25,78%. Увеличение транспортных расходов постепенно отражается на себестоимости продукции и отпускных ценах производителей.

При этом аналитики, опрошенные Банком России, ожидают, что инфляция в стране до конца года сохранится выше целевого уровня в 4%. Прогноз на 2026 год повышен до 6,2%, а возвращение инфляции к целевому показателю ожидается лишь к 2029 году.

Почему рост цен в России важен для Казахстана

Для Казахстана ситуация с ценами в России имеет прямое значение. По данным Ассоциации финансистов Казахстана, товарооборот между двумя странами в 2025 году составил 27,4 миллиарда долларов. На Россию пришлось около 19% всей внешней торговли Казахстана, а почти треть всего импорта обеспечили именно российские поставщики. При этом объем поставок из РФ за год вырос на 3,5%.

Дополнительное влияние оказывает и структура взаимных расчетов. По информации Национального банка Казахстана, около 55% платежей между компаниями двух стран осуществляется в российских рублях. Это означает, что изменение цен в России и колебания курса рубля достаточно быстро отражаются на закупочной стоимости товаров для казахстанских импортеров.

В Нацбанке неоднократно отмечали, что высокая инфляция и валютные колебания в России остаются одними из ключевых внешних факторов, влияющих на рост цен в Казахстане.

Какие продукты находятся в зоне риска

Хотя Казахстан обеспечивает себя большинством основных продуктов питания, зависимость от российского импорта по отдельным категориям остается высокой.

Согласно данным Бюро национальной статистики за январь–май 2026 года, крупнейшими статьями российского продовольственного импорта стали:

мясо птицы — 37,3 млн долларов;

сыры и творог — 32,8 млн долларов;

кисломолочная продукция — 18,9 млн долларов;

сгущенное молоко и сливки — 15,3 млн долларов;

питьевое молоко и сливки — 10,7 млн долларов.

Кроме того, Казахстан продолжает значительно зависеть от поставок отдельных видов свинины, яиц, рыбы, сахара и ряда продуктов глубокой переработки. Именно эти категории наиболее чувствительны к изменению отпускных цен российских производителей и могут быстрее других отреагировать ростом стоимости на казахстанских прилавках.

В то же время по свежим овощам зависимость значительно ниже. Картофель, лук, томаты, капуста и морковь обеспечиваются за счет собственного производства, а также поставок из других стран, поэтому влияние российской инфляции на эти товары остается ограниченным.

«Это импорт инфляции»

Ранее влияние российских цен на казахстанский рынок отмечал заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Львиную долю продуктов мы получаем из России. Соответственно, это импорт инфляции идет».

По оценке министра, несмотря на то что Казахстан обеспечивает себя основными продуктами питания на 70–90%, по многим видам переработанной продукции российские товары продолжают занимать значительную долю рынка.

Эксперты подчеркивают, что ускорение инфляции в России не означает автоматического подорожания всех продуктов в Казахстане. Однако наиболее уязвимыми остаются импортозависимые категории — куриное мясо, молочная продукция, сыры, сахар, яйца, а также часть других переработанных продуктов, стоимость которых тесно связана с ценовой ситуацией у крупнейшего торгового партнера.