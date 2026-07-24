Отток миллиардов за границу: названы главные страны, куда казахстанцы отправляют деньги

За первые пять месяцев 2026 года жители Казахстана перевели за границу 238 млрд тенге — почти втрое больше, чем получили из других стран. Главным направлением вновь стала Россия, тогда как объем переводов в Узбекистан и Турцию заметно сократился, сообщает Lada.kz.

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Казахстанцы продолжают отправлять за границу больше денег, чем получают

Жители Казахстана по-прежнему переводят за рубеж значительно больше средств, чем получают из других стран. По данным исследования Ranking.kz, за январь–май 2026 года через системы денежных переводов из Казахстана было отправлено 238 млрд тенге. За этот же период в страну поступило 78,1 млрд тенге.

Аналитики отмечают, что подобная тенденция сохраняется уже третий год подряд: объем исходящих переводов примерно втрое превышает объем входящих.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств, отправленных за границу, сократился на 7,2%, а поступлений из-за рубежа — на 9,9%.

После рекордного 2022 года объемы переводов продолжают снижаться

Эксперты напоминают, что максимальные показатели денежных переводов были зафиксированы в 2022 году. С тех пор объемы постепенно уменьшаются.

Так, к 2026 году объем исходящих переводов оказался на 39,2% ниже уровня 2022 года, а входящие переводы сократились сразу в 2,3 раза.

Россия остается главным направлением денежных переводов

Лидером среди стран, куда казахстанцы переводят деньги, остается Россия. За первые пять месяцев текущего года туда было отправлено 97,8 млрд тенге — это на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля России в общем объеме переводов выросла до 41,1%.

Второе место сохранил Узбекистан, однако объем переводов туда снизился на 26,7% и составил 50,2 млрд тенге.

На третьей позиции находится Турция. За январь–май казахстанцы перевели туда 38,7 млрд тенге, что на 22,7% меньше прошлогоднего уровня.

По оценке аналитиков, именно сокращение переводов в Узбекистан и Турцию стало главным фактором общего снижения объемов. При этом на Россию, Узбекистан и Турцию приходится 78,5% всех денежных переводов, отправленных из Казахстана.

Откуда в Казахстан поступает больше всего денег

Крупнейшим источником денежных переводов в Казахстан также остается Россия. Несмотря на лидерство, объем поступлений из этой страны уменьшился на 13,7% и составил 17,9 млрд тенге.

Второе место заняли Соединенные Штаты. Из США в Казахстан было переведено 13,2 млрд тенге — на 4,2% больше, чем годом ранее.

Замыкает тройку Турция. За пять месяцев из этой страны поступило 9,7 млрд тенге, что на 20,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По итогам исследования аналитики пришли к выводу, что структура международных денежных переводов постепенно меняется. Россия заметно укрепила позиции как основное направление для отправки средств из Казахстана, тогда как среди крупнейших источников поступлений усиливается роль США и Турции.