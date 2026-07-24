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23.07.2026, 20:36

Почему в Казахстане банк может потребовать с вас чужой кредит, даже если вы его не оформляли

Новости Казахстана 0 1 109

Согласившись стать созаёмщиком по кредиту, казахстанцы принимают на себя такие же обязательства перед банком, как и основной заёмщик. Если выплаты прекратятся, финансовая организация вправе потребовать вернуть весь долг именно с созаёмщика, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Чужой кредит может стать вашей проблемой

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнило казахстанцам о рисках, связанных с оформлением кредита в качестве созаёмщика. В ведомстве подчеркнули, что многие недооценивают последствия такого решения, хотя по закону созаёмщик несёт перед банком такую же ответственность, как и человек, на которого оформлен кредит.

Если основной заёмщик перестанет выполнять свои обязательства, кредитная организация имеет право взыскать задолженность с созаёмщика — как частично, так и полностью.

При этом банк может использовать все предусмотренные законодательством меры взыскания: списывать средства со счетов должника, обращаться в суд, а также добиваться взыскания имущества, включая недвижимость.

По сути, для банка созаёмщик является полноценным должником и отвечает по кредиту в полном объёме.

Чем созаёмщик отличается от поручителя

В АРРФР отдельно обратили внимание на распространённое заблуждение, когда созаёмщика путают с поручителем.

Поручитель несёт ответственность только в пределах обязательств, прописанных в договоре поручительства. Обязанности созаёмщика значительно шире — он отвечает за весь кредит либо за оставшуюся сумму задолженности наравне с основным заёмщиком.

Именно поэтому человек, согласившийся стать созаёмщиком, может неожиданно столкнуться с необходимостью выплачивать чужой долг и даже риском потерять собственные накопления или имущество.

Зачем банки требуют созаёмщика

Как правило, банки предлагают привлечь созаёмщика, если собственных доходов основного заёмщика недостаточно для получения кредита.

При рассмотрении заявки финансовая организация учитывает доходы обоих участников сделки. Это необходимо для расчёта коэффициента долговой нагрузки, который показывает отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходам клиента и не должен превышать 50%.

Кроме того, банк оценивает коэффициент долга к доходу — отношение общей суммы непогашенных кредитов к годовому доходу потенциальных заёмщиков.

В связи с этим регулятор рекомендует внимательно изучать условия кредитного договора до его подписания, объективно оценивать собственные финансовые возможности и помнить, что обязательства по кредиту сохраняются до полного погашения долга вместе с начисленными процентами.

«Принятие решения об участии в кредитной сделке требует взвешенного подхода и понимания всех связанных с этим рисков. Недостаточная оценка возможных последствий может привести к существенной финансовой нагрузке», — отметили в АРРФР.

Просроченная задолженность продолжает расти

По данным на 1 июня, общий объём просроченной задолженности населения перед банками Казахстана достиг 1,1 трлн тенге. С начала года показатель вырос на 15,8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сразу на 45,9%.

На фоне роста закредитованности государство и финансовый регулятор продолжают ужесточать требования к выдаче потребительских займов. В частности, граждане с неурегулированной просроченной задолженностью фактически лишены возможности оформить новый кредит.

Кроме того, одной из последних мер стало введение требования о получении согласия супруга или супруги при оформлении кредита на сумму свыше 1 000 МРП, что составляет около 4,3 млн тенге.

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