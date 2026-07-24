В Казахстане вводят обязательное условие для выплат алиментов: что нужно сделать до 25 августа

С 25 августа 2026 года в Казахстане начнет действовать новый порядок перечисления алиментов. Теперь средства по исполнительным документам будут переводиться исключительно на специальные банковские счета, открытые для их зачисления. В Министерстве юстиции объяснили, зачем вводятся новые правила и что необходимо сделать получателям выплат, сообщает Lada.kz.

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В Казахстане вступают в силу изменения, предусмотренные Законом от 24 июня 2026 года № 325-VIII, которым внесены поправки в законодательство об исполнительном производстве.

Согласно новым нормам, Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» дополнен статьей 102-1. Она устанавливает, что денежные средства, взыскиваемые в качестве алиментов по исполнительным документам, могут перечисляться только на специальный банковский счет, предназначенный для получения алиментных выплат.

Для этого взыскателю необходимо заранее открыть такой счет и передать судебному исполнителю его реквизиты.

Зачем вводят специальные счета

Как пояснили в Министерстве юстиции, нововведение направлено на дополнительную защиту средств, предназначенных для содержания детей и нетрудоспособных граждан.

Главное преимущество специального счета заключается в том, что деньги, находящиеся на нем, защищены законом. На такие средства не может быть наложен арест, поэтому они не будут использоваться для погашения других долгов получателя и сохранят свое целевое назначение.

Что будет, если счет не открыть

Новые требования распространяются на всех взыскателей, получающих алименты в рамках исполнительного производства.

При этом отсутствие специального счета не освобождает плательщика от обязанности выплачивать алименты. Однако до тех пор, пока взыскатель не откроет счет и не сообщит его реквизиты судебному исполнителю, перечислить уже взысканные средства будет невозможно.

В подобных случаях судебный исполнитель обязан уведомить получателя о необходимости открыть специальный банковский счет. После предоставления реквизитов деньги будут перечислены в установленном порядке.

При этом задолженность по алиментам продолжит учитываться и не будет аннулирована.

Где можно открыть специальный счет

Порядок открытия, ведения и закрытия специальных счетов регулируется Правилами, утвержденными постановлением Правления Национального банка Казахстана.

Вместе с тем Министерство юстиции уточнило, что не ведет перечень банков второго уровня, открывающих такие счета, а также не располагает статистикой по их количеству. Эти вопросы относятся к компетенции Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также самих банков.

Для чего нужны изменения

По информации Министерства юстиции, новые нормы призваны усилить социальную защиту получателей алиментов, повысить эффективность исполнительного производства и обеспечить сохранность денежных средств, предназначенных для содержания наиболее уязвимых категорий граждан — детей и нетрудоспособных лиц.