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24.07.2026, 07:31

Казахстанцы лишились машин и миллионов: автосалон исчез вместе с деньгами клиентов

Новости Казахстана 0 1 664

Более 30 жителей Казахстана заявили, что стали жертвами предполагаемой мошеннической схемы при продаже автомобилей через автосалон. Клиенты передали машины компании в надежде быстро получить деньги, однако спустя месяцы не увидели ни выплат, ни своих автомобилей, сообщает Lada.kz. 

Фото: astanatv.kz
Фото: astanatv.kz

Обещали быстро продать автомобиль по рыночной цене

В Казахстане более 30 человек заявили о возможном мошенничестве со стороны автосалона, который предлагал владельцам автомобилей услуги по их быстрой продаже. Как сообщает телеканал "Астана", компания уверяла клиентов, что сможет реализовать машины в короткие сроки без снижения их рыночной стоимости.

Поверив обещаниям, автовладельцы оставили транспортные средства в автосалоне, рассчитывая получить деньги уже через несколько дней. Однако вместо этого многие месяцами не могут добиться выплат, а сотрудники компании перестали выходить на связь.

Машины исчезли, а офис опустел

По словам потерпевших, спустя некоторое время они приехали в офис компании, чтобы выяснить судьбу своих автомобилей. Однако на месте не оказалось ни сотрудников, ни большей части машин.

Один из пострадавших, Асхат Каракул, рассказал, что нашел компанию через социальные сети. Ему пообещали продать автомобиль за 12,2 миллиона тенге и перечислить деньги в течение трех-четырех дней.

«Мне пообещали продать автомобиль за 12,2 миллиона тенге и перечислить деньги в течение трех-четырех дней. Потом начали кормить обещаниями, ссылаясь на договор, в котором прописан срок 14 дней. Это было несколько месяцев назад», — рассказал потерпевший.

Автомобили могли перепродать без ведома владельцев

По утверждению пострадавших, уже на следующий день после передачи автомобилей их переоформили на директора компании. Кроме того, часть машин, как заявляют владельцы, уже успели несколько раз перепродать, а некоторые транспортные средства оказались в ломбардах.

При этом отдельные автомобили до сих пор находятся на территории автосалона, однако владельцы не имеют возможности получить к ним доступ.

Потерпевшие считают, что число людей, пострадавших от действий компании, может быть значительно больше, чем известно на данный момент.

Подозреваемые задержаны, расследование продолжается

Автовладельцы обратились в правоохранительные органы с требованием установить обстоятельства произошедшего и возместить причиненный ущерб.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Подозреваемые уже задержаны.

По информации полиции, для всестороннего и объективного расследования создана специальная следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Алматинской области.

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