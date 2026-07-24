В Казахстане меняют правила движения денег: что изменится уже в августе

До конца 2026 года в Казахстане планируют масштабировать использование цифрового теңге почти до 100 проектов. Уже в августе новая форма национальной валюты начнет применяться при государственных закупках товаров, лекарств и других материальных запасов, сообщает Lada.kz.

Коллаж: Kazinform

Цифровой теңге планируют внедрить почти в 100 проектов до конца года

В правительстве Казахстана подвели предварительные итоги пилотных проектов по внедрению цифрового теңге. Совещание прошло под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина. Участники обсудили результаты тестирования новой системы, а также проблемы, которые необходимо решить для ее дальнейшего масштабирования.

По данным Министерства финансов, правовой статус платформы цифрового теңге и порядок ее работы уже закреплены на законодательном уровне. На сегодняшний день в обращение выпущено 340 млрд цифровых теңге.

Где уже используют цифровой теңге

В настоящее время с применением цифрового теңге реализованы 20 пилотных проектов, еще 10 находятся в работе, а 50 готовятся к запуску.

Новая технология уже используется в таких направлениях, как:

инфраструктурное строительство;

бюджетное кредитование;

предоставление субсидий;

грантовое финансирование;

меры государственной поддержки;

государственные закупки;

налоговое администрирование;

закупки Национального банка и организаций квазигосударственного сектора.

Кроме того, обязательное использование цифрового теңге уже предусмотрено для восьми категорий бюджетных расходов при реализации проектов стоимостью свыше 100 млн тенге.

Что изменится уже в августе

В правительстве сообщили, что уже в августе завершатся технические работы по интеграции платформы цифрового теңге с информационными системами Министерства финансов.

После этого цифровую валюту начнут применять при государственных закупках товаров, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов и других материальных запасов. Ожидается, что это позволит повысить прозрачность расходования бюджетных средств и усилить контроль за движением денег.

Какие проблемы предстоит решить

Несмотря на успешную реализацию пилотных проектов, дальнейшее расширение системы сталкивается с рядом трудностей.

Одной из главных задач остается обеспечение полной прослеживаемости бюджетных средств — от генерального подрядчика до конечного исполнителя. Сейчас многие субподрядные организации не готовы работать со смарт-контрактами, которые необходимы для использования цифрового теңге.

Причина заключается в отсутствии соответствующих требований в действующем законодательстве.

Для устранения этого препятствия Министерство финансов уже подготовило пакет поправок в нормативно-правовые акты. Документ должен создать необходимые правовые механизмы для более широкого применения цифрового теңге и ускорить его внедрение в государственном секторе.