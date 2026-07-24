18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.07
541.86
6.08
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.07.2026, 07:57

В Казахстане меняют правила движения денег: что изменится уже в августе

Новости Казахстана 0 1 473

До конца 2026 года в Казахстане планируют масштабировать использование цифрового теңге почти до 100 проектов. Уже в августе новая форма национальной валюты начнет применяться при государственных закупках товаров, лекарств и других материальных запасов, сообщает Lada.kz. 

Коллаж: Kazinform
Коллаж: Kazinform

Цифровой теңге планируют внедрить почти в 100 проектов до конца года

В правительстве Казахстана подвели предварительные итоги пилотных проектов по внедрению цифрового теңге. Совещание прошло под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина. Участники обсудили результаты тестирования новой системы, а также проблемы, которые необходимо решить для ее дальнейшего масштабирования.

По данным Министерства финансов, правовой статус платформы цифрового теңге и порядок ее работы уже закреплены на законодательном уровне. На сегодняшний день в обращение выпущено 340 млрд цифровых теңге.

Где уже используют цифровой теңге

В настоящее время с применением цифрового теңге реализованы 20 пилотных проектов, еще 10 находятся в работе, а 50 готовятся к запуску.

Новая технология уже используется в таких направлениях, как:

  • инфраструктурное строительство;
  • бюджетное кредитование;
  • предоставление субсидий;
  • грантовое финансирование;
  • меры государственной поддержки;
  • государственные закупки;
  • налоговое администрирование;
  • закупки Национального банка и организаций квазигосударственного сектора.

Кроме того, обязательное использование цифрового теңге уже предусмотрено для восьми категорий бюджетных расходов при реализации проектов стоимостью свыше 100 млн тенге.

Что изменится уже в августе

В правительстве сообщили, что уже в августе завершатся технические работы по интеграции платформы цифрового теңге с информационными системами Министерства финансов.

После этого цифровую валюту начнут применять при государственных закупках товаров, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов и других материальных запасов. Ожидается, что это позволит повысить прозрачность расходования бюджетных средств и усилить контроль за движением денег.

Какие проблемы предстоит решить

Несмотря на успешную реализацию пилотных проектов, дальнейшее расширение системы сталкивается с рядом трудностей.

Одной из главных задач остается обеспечение полной прослеживаемости бюджетных средств — от генерального подрядчика до конечного исполнителя. Сейчас многие субподрядные организации не готовы работать со смарт-контрактами, которые необходимы для использования цифрового теңге.

Причина заключается в отсутствии соответствующих требований в действующем законодательстве.

Для устранения этого препятствия Министерство финансов уже подготовило пакет поправок в нормативно-правовые акты. Документ должен создать необходимые правовые механизмы для более широкого применения цифрового теңге и ускорить его внедрение в государственном секторе.

0
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь