ЕС ввел новый пакет санкций против России: под ограничения попали компании из Казахстана

Европейский союз утвердил 21-й пакет санкций против России, направленный на усиление экономического давления в связи с конфликтом в Украине. В обновленный список вошли десятки физических и юридических лиц, включая компании из Казахстана и ряда других государств, сообщает Lada.kz.

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Евросоюз расширил санкционный список

Совет Европейского союза объявил о введении 21-го пакета ограничительных мер против России. Как отмечается в официальном заявлении, новые санкции направлены на отрасли, которые, по мнению ЕС, имеют ключевое значение для российской экономики и могут способствовать финансированию военных действий в Украине.

В рамках нового пакета санкции введены против 48 физических лиц и 170 организаций. Для них предусмотрены замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств и экономических ресурсов. Кроме того, ограничения затронули 94 банка и крупных финансовых учреждения.

Под ограничения попали компании из Казахстана

Европейский союз также расширил перечень организаций, на которые распространяются более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

В список включена 51 новая организация, часть которых зарегистрирована за пределами России — в Китае (включая Гонконг), Индии, Казахстане, Кыргызстане, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

По версии Евросоюза, эти компании могли использоваться для обхода действующих экспортных ограничений, в том числе связанных с поставками микроэлектроники, станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и оборудования для производства полупроводников.

Санкции затронули криптоплатформы и «теневой флот»

Под новые ограничения также попали 14 криптовалютных платформ, зарегистрированных в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых островах, в Кыргызстане и Беларуси.

Кроме того, Евросоюз продолжил расширять санкции против так называемого российского «теневого флота». В санкционный перечень добавлено еще 41 судно, в результате чего общее число попавших под ограничения судов достигло 673.

Что еще предусматривает новый пакет

Новые меры предусматривают приостановку автоматической корректировки механизма ценового потолка на российскую нефть до 15 июля 2027 года.

Помимо этого, создана правовая основа для введения полного запрета на выдачу виз действующим и бывшим военнослужащим российских вооруженных сил, а также представителям других формирований, участвовавших в боевых действиях в Украине. Окончательное решение о вступлении этой меры в силу Совет ЕС примет позднее.

Также новый пакет включает дополнительные экспортные и импортные ограничения в отношении отдельных категорий товаров.