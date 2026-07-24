Что ждет водителей старше 65 лет в Казахстане: МВД объяснило порядок прохождения медосмотра

В Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили изменения, касающиеся прохождения обязательного медицинского осмотра водителями. В ведомстве подчеркнули, что новых требований не вводилось, а изменения связаны исключительно с автоматизацией обмена данными между государственными органами, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

МВД разъяснило изменения в правилах медосмотра водителей

В социальных сетях в последние дни активно распространялись сообщения о якобы новых правилах прохождения медицинского осмотра для автомобилистов. В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что подобные трактовки не соответствуют действительности.

Как пояснила заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Куралай Карина, порядок прохождения обязательного медицинского осмотра остается прежним и действует уже более десяти лет — с момента вступления в силу закона «О дорожном движении» в 2014 году.

Что изменилось

Основное нововведение касается не самих водителей, а взаимодействия государственных органов.

Теперь Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел автоматически обмениваются данными о прохождении обязательного медицинского осмотра. Благодаря интеграции информационных систем сведения будут передаваться без участия граждан.

Это означает, что автомобилистам больше не потребуется самостоятельно подтверждать факт прохождения медосмотра или предоставлять дополнительные документы в МВД.

Что нужно знать водителям старше 65 лет

В ведомстве отдельно остановились на вопросе, который вызвал наибольшее количество обсуждений.

Для водителей старше 65 лет, а также для лиц с инвалидностью порядок остается прежним. Им необходимо один раз в два года проходить стандартный водительский медицинский осмотр.

После прохождения обследования его результаты автоматически появятся в информационной системе МВД. Дополнительно обращаться в подразделения полиции, продлевать водительское удостоверение или уведомлять государственные органы не потребуется.

В МВД подчеркнули, что никаких новых бюрократических процедур для этой категории водителей не вводится.

МВД призвало не распространять недостоверную информацию

В министерстве также обратились к блогерам, администраторам интернет-площадок и пользователям социальных сетей с призывом ответственно относиться к публикации информации.

Ведомство напомнило, что распространение недостоверных сведений может вводить граждан в заблуждение, поэтому рекомендуется пользоваться исключительно официальными сообщениями государственных органов. При возникновении вопросов МВД готово давать необходимые разъяснения.