Арест счетов и запрет на выезд: что грозит казахстанцам за неуплату налога на имущество в 2026 году

Казахстанцы начали получать уведомления о начислении налога на имущество за 2025 год. До 1 октября собственникам недвижимости необходимо перечислить платеж, размер которого зависит от оценочной стоимости объекта, а за просрочку предусмотрены пеня и меры принудительного взыскания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Тengri Нome.

Фото: krisha.kz

За какие объекты нужно платить налог

Обязанность по уплате налога распространяется на большинство объектов недвижимости. В перечень входят жилые дома и квартиры, дачи, гаражи, парковочные места, кладовые в многоквартирных домах, холодные пристройки, хозяйственные и служебные постройки, подвалы, цокольные этажи, а также земельные участки.

От чего зависит сумма налога

Для земельных участков налог рассчитывается исходя из площади и установленной ставки за один квадратный метр. Базовые ставки закреплены в статье 602 Налогового кодекса, однако местные маслихаты вправе увеличивать их в зависимости от региона.

Для остальных объектов недвижимости используется оценочная стоимость, которую определяет госкорпорация «Правительство для граждан». Она отличается от рыночной цены и, как правило, значительно ниже.

В Комитете государственных доходов пояснили, что налог рассчитывается по ставкам, установленным статьей 602 Налогового кодекса. В зависимости от стоимости недвижимости они составляют от 0,05 до 2 процентов.

Чем выше оценочная стоимость объекта, тем больше размер фиксированной части налога и процент, начисляемый на сумму превышения установленного порога.

Какие ставки действуют

Для недвижимости стоимостью до 2 миллионов тенге применяется ставка 0,05 процента.

Далее действует прогрессивная шкала:

от 2 до 4 миллионов тенге — 1 000 тенге плюс 0,08% с суммы свыше 2 миллионов;

— 1 000 тенге плюс 0,08% с суммы свыше 2 миллионов; от 4 до 6 миллионов — 2 600 тенге плюс 0,1%;

— 2 600 тенге плюс 0,1%; от 6 до 8 миллионов — 4 600 тенге плюс 0,15%;

— 4 600 тенге плюс 0,15%; от 8 до 10 миллионов — 7 600 тенге плюс 0,2%;

— 7 600 тенге плюс 0,2%; от 10 до 12 миллионов — 11 600 тенге плюс 0,25%;

— 11 600 тенге плюс 0,25%; от 12 до 14 миллионов — 16 600 тенге плюс 0,3%;

— 16 600 тенге плюс 0,3%; от 14 до 16 миллионов — 22 600 тенге плюс 0,35%;

— 22 600 тенге плюс 0,35%; от 16 до 18 миллионов — 29 600 тенге плюс 0,4%;

— 29 600 тенге плюс 0,4%; от 18 до 20 миллионов — 37 600 тенге плюс 0,45%;

— 37 600 тенге плюс 0,45%; от 20 до 75 миллионов — 46 600 тенге плюс 0,5%;

— 46 600 тенге плюс 0,5%; от 75 до 100 миллионов — 321 600 тенге плюс 0,6%;

— 321 600 тенге плюс 0,6%; от 100 до 150 миллионов — 471 600 тенге плюс 0,65%;

— 471 600 тенге плюс 0,65%; от 150 до 350 миллионов — 796 600 тенге плюс 0,7%;

— 796 600 тенге плюс 0,7%; от 350 до 450 миллионов — 2 196 600 тенге плюс 0,75%;

— 2 196 600 тенге плюс 0,75%; свыше 450 миллионов тенге — 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы превышения.

Почему одинаковые квартиры могут облагаться разным налогом

В КГД отмечают, что размер налога зависит именно от оценочной стоимости объекта, поэтому владельцы похожих по площади квартир могут получить разные суммы начислений.

В качестве примера ведомство приводит две квартиры. Если жилье в Астане оценено в 11,84 миллиона тенге, налог составит 16 200 тенге. За квартиру в Кокшетау стоимостью 5,43 миллиона тенге собственнику начислят 4 032 тенге.

Когда необходимо оплатить налог

Начисление налога производится до 1 июля, после чего сведения появляются в сервисах государственных органов и личных кабинетах налогоплательщиков.

При расчете учитывается период владения недвижимостью. Если объект находился в собственности не весь год, сумма налога будет начислена пропорционально времени владения.

Оплатить налог необходимо не позднее 1 октября 2026 года по месту нахождения объекта недвижимости.

Где можно оплатить

Перечислить налог можно несколькими способами:

через портал eGov.kz ;

; в мобильных приложениях банков второго уровня;

в отделениях банков и «Казпочты»;

через мобильное приложение e-Salyq Azamat.

Что грозит должникам

За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального банка. По состоянию на 24 июля 2026 года базовая ставка составляет 17 процентов, поэтому размер пени равен 21,25 процента годовых от суммы задолженности.

Сначала налоговые органы направляют уведомление с требованием погасить долг в течение 30 рабочих дней.

Если задолженность превышает 1 МРП (в 2026 году — 4 325 тенге), должнику направляется налоговый приказ, который необходимо исполнить в течение пяти рабочих дней.

При дальнейшем уклонении материалы передаются судебным исполнителям. Они вправе наложить арест на имущество и денежные средства, изъять имущество, а также ограничить выезд должника за пределы Казахстана.

Кому необходимо подавать декларацию

Декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 обязаны представить граждане, если:

по состоянию на 31 декабря прошлого года они владели недвижимостью, зарегистрированной за пределами Казахстана;

в течение прошлого года приобрели имущество общей стоимостью свыше 20 000 МРП. Для 2025 года это составляет 78,6 миллиона тенге.

Подать декларацию необходимо до 15 сентября года, следующего за отчетным.

При этом недвижимость, зарегистрированную в Казахстане, декларировать не требуется, если только стоимость приобретенных объектов не превышает установленный законодательством порог.

Какие штрафы предусмотрены

За первое представление декларации с неполными или недостоверными сведениями предусмотрено предупреждение. Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 3 МРП, или 11 796 тенге.

Если налогоплательщик умышленно скрывает объекты налогообложения, ему грозит штраф в размере 200 процентов от суммы неуплаченного налога. При повторном нарушении санкция увеличивается до 300 процентов.