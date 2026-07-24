В Казахстане изменили правила жизни в многоэтажках: главное с 3 августа

С 3 августа 2026 года в Казахстане начнут действовать новые правила проведения собраний собственников квартир и принятия решений по управлению объектами кондоминиума. Изменения коснулись форматов голосования, уведомления жильцов, требований к кворуму и порядка оформления решений, сообщает Lada.kz.
Министерство промышленности и строительства внесло изменения в Правила принятия решений по управлению объектом кондоминиума.
Согласно новым требованиям, собрания собственников квартир, нежилых помещений и других объектов в многоквартирных домах могут проводиться в двух форматах:
При этом результаты электронного голосования через цифровые платформы будут учитываться при подведении общих итогов как очного, так и заочного голосования.
Инициатор собрания обязан предупредить собственников минимум за пять календарных дней до даты проведения.
Уведомление должно содержать:
Информация может размещаться:
Последние два способа возможны только при условии, что собственники заранее предоставили свои контактные данные.
Перед началом собрания жильцы должны пройти регистрацию в специальном листе.
В нем указываются:
Если одному человеку принадлежит несколько квартир или нежилых помещений, регистрация проводится отдельно по каждому объекту.
Собрание собственников считается правомочным, если в нем участвуют более половины всех владельцев квартир и нежилых помещений в доме.
Решение принимается большинством голосов от числа собственников, которые непосредственно участвовали в голосовании.
Такой порядок применяется при решении вопросов:
Отдельные требования установлены для собственников парковочных мест и кладовых помещений.
Они смогут принимать решения по вопросам:
Решение будет считаться принятым, если за него проголосует большинство владельцев парковочных мест и кладовых от их общего числа.
При заочном голосовании инициаторы собрания принимают письменные листы голосования лично, через электронную почту или мобильные сервисы.
Подведение итогов проводится коллегиально с участием:
Если дом находится на непосредственном совместном управлении, в процедуре должны участвовать минимум два собственника квартир, нежилых помещений, парковочных мест или кладовых.
Электронное голосование будет проходить только после обязательной идентификации владельца.
Итоги голосования фиксируются в цифровых системах ЖКХ. Если протокол оформляется в электронном виде, он должен быть подписан электронной цифровой подписью председателем собрания, секретарем и инициатором.
Изменения также коснулись капитального ремонта общего имущества.
ОСИ или управляющий объектом обязаны вести учет поступающих средств отдельно по каждой квартире, нежилому помещению, парковочному месту и кладовой.
По запросу собственника информация о накоплениях на капитальный ремонт должна предоставляться:
Местные исполнительные органы будут проводить технические обследования общего имущества многоквартирных домов для выявления аварийных объектов и домов, требующих ремонта.
Для включения дома в список на капитальный ремонт за счет государственных средств жильцы должны будут принять решение на общем собрании.
Собственники должны будут согласовать:
Срок возврата средств собственниками может составлять от 7 до 15 лет.
При этом собрание считается состоявшимся, если в нем участвуют более половины собственников, а решение принимается большинством голосов.
Приказ Министерства промышленности и строительства вводится в действие с 3 августа 2026 года.
После этой даты собрания жильцов многоквартирных домов в Казахстане будут проводиться по обновленным требованиям — с возможностью цифрового голосования, четкими правилами уведомления и более детальным учетом решений собственников.
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