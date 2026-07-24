В Казахстане изменили правила жизни в многоэтажках: главное с 3 августа

С 3 августа 2026 года в Казахстане начнут действовать новые правила проведения собраний собственников квартир и принятия решений по управлению объектами кондоминиума. Изменения коснулись форматов голосования, уведомления жильцов, требований к кворуму и порядка оформления решений, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Какие форматы собраний теперь разрешены

Министерство промышленности и строительства внесло изменения в Правила принятия решений по управлению объектом кондоминиума.

Согласно новым требованиям, собрания собственников квартир, нежилых помещений и других объектов в многоквартирных домах могут проводиться в двух форматах:

в явочном формате — когда собственники лично присутствуют на собрании, обсуждают вопросы и принимают решения;

— когда собственники лично присутствуют на собрании, обсуждают вопросы и принимают решения; в заочном формате — через письменный опрос либо с использованием цифровых сервисов в сфере жилищных отношений и ЖКХ.

При этом результаты электронного голосования через цифровые платформы будут учитываться при подведении общих итогов как очного, так и заочного голосования.

Как жильцов будут уведомлять о собрании

Инициатор собрания обязан предупредить собственников минимум за пять календарных дней до даты проведения.

Уведомление должно содержать:

формат проведения собрания;

дату и время;

место проведения;

повестку вопросов.

Информация может размещаться:

в общедоступных местах дома;

в цифровых объектах в сфере жилищных отношений и ЖКХ;

направляться по электронной почте;

отправляться на номер мобильного телефона собственника.

Последние два способа возможны только при условии, что собственники заранее предоставили свои контактные данные.

Для участия потребуется подтвердить право собственности

Перед началом собрания жильцы должны пройти регистрацию в специальном листе.

В нем указываются:

фамилия, имя, отчество собственника либо представителя;

сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя;

срок действия этих полномочий;

номер квартиры или нежилого помещения;

контактные данные собственника.

Если одному человеку принадлежит несколько квартир или нежилых помещений, регистрация проводится отдельно по каждому объекту.

Какой кворум нужен для принятия решений

Собрание собственников считается правомочным, если в нем участвуют более половины всех владельцев квартир и нежилых помещений в доме.

Решение принимается большинством голосов от числа собственников, которые непосредственно участвовали в голосовании.

Такой порядок применяется при решении вопросов:

выбора формы управления домом;

выбора управляющей организации;

избрания председателя ОСИ, членов совета дома и ревизионной комиссии;

досрочного прекращения их полномочий;

найма управляющего многоквартирным домом;

передачи части общего имущества в аренду;

выбора цифровой платформы для управления домом;

установления размера оплаты труда председателя ОСИ;

выплаты вознаграждений членам органов управления.

Новые правила для парковок и кладовых

Отдельные требования установлены для собственников парковочных мест и кладовых помещений.

Они смогут принимать решения по вопросам:

размера текущих взносов на содержание этих объектов;

введения целевых взносов;

сроков и условий оплаты.

Решение будет считаться принятым, если за него проголосует большинство владельцев парковочных мест и кладовых от их общего числа.

Как будут оформлять результаты голосования

При заочном голосовании инициаторы собрания принимают письменные листы голосования лично, через электронную почту или мобильные сервисы.

Подведение итогов проводится коллегиально с участием:

председателя ОСИ;

членов совета дома;

представителя управляющей организации (если он есть).

Если дом находится на непосредственном совместном управлении, в процедуре должны участвовать минимум два собственника квартир, нежилых помещений, парковочных мест или кладовых.

Электронное голосование будет проходить только после обязательной идентификации владельца.

Итоги голосования фиксируются в цифровых системах ЖКХ. Если протокол оформляется в электронном виде, он должен быть подписан электронной цифровой подписью председателем собрания, секретарем и инициатором.

Собственники смогут получать информацию о деньгах на ремонт

Изменения также коснулись капитального ремонта общего имущества.

ОСИ или управляющий объектом обязаны вести учет поступающих средств отдельно по каждой квартире, нежилому помещению, парковочному месту и кладовой.

По запросу собственника информация о накоплениях на капитальный ремонт должна предоставляться:

в бумажном виде;

либо в электронном формате через общедоступные интернет-ресурсы.

Как будут проводить капитальный ремонт домов за счет бюджета

Местные исполнительные органы будут проводить технические обследования общего имущества многоквартирных домов для выявления аварийных объектов и домов, требующих ремонта.

Для включения дома в список на капитальный ремонт за счет государственных средств жильцы должны будут принять решение на общем собрании.

Собственники должны будут согласовать:

участие в программе капитального ремонта;

ремонт или замену лифтов;

размер расходов, который придется оплачивать владельцам квартир;

срок возврата средств.

Срок возврата средств собственниками может составлять от 7 до 15 лет.

При этом собрание считается состоявшимся, если в нем участвуют более половины собственников, а решение принимается большинством голосов.

Когда новые правила вступят в силу

Приказ Министерства промышленности и строительства вводится в действие с 3 августа 2026 года.

После этой даты собрания жильцов многоквартирных домов в Казахстане будут проводиться по обновленным требованиям — с возможностью цифрового голосования, четкими правилами уведомления и более детальным учетом решений собственников.