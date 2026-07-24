Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке

Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 17% до 16,75% годовых. Регулятор объяснил этот шаг продолжающимся замедлением инфляции, устойчивым ростом экономики и сохранением умеренно жесткой денежно-кредитной политики, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана 24 июля принял решение снизить базовую ставку до 16,75% годовых с процентным коридором ±1 процентный пункт. В регуляторе подчеркнули, что решение основано на продолжающемся замедлении инфляции и оценке текущего состояния экономики.
По данным Нацбанка, годовая инфляция продолжает снижаться уже девять месяцев подряд. В июне она составила 10,3% против 10,4% месяцем ранее.
Наиболее заметное замедление произошло в сегменте продовольственных товаров, где инфляция снизилась с 10,7% до 10,4%. Рост цен на непродовольственные товары сохранился на уровне 11,7%, тогда как инфляция в сфере услуг увеличилась до 9% после 8,7% в мае. Причиной стало удорожание нерегулируемых услуг при продолжающемся снижении стоимости регулируемых коммунальных услуг.
В Нацбанке считают, что снижению инфляции способствуют сразу несколько факторов:
При этом месячная инфляция в июне составила 0,8%, а медианная сезонно очищенная базовая инфляция — 0,9%.
Несмотря на позитивную динамику, регулятор отмечает, что инфляционные ожидания населения по-прежнему находятся на повышенном уровне.
Согласно оценкам Нацбанка, жители страны ожидают инфляцию в течение ближайших 12 месяцев на уровне 13,4%, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 12,7%.
В то же время профессиональные участники рынка сохранили прогноз инфляции на 2026 год на уровне 10%, а ожидания на 2027 год снизили до 7,8%.
В регуляторе подчеркнули, что пока рано говорить об устойчивости наблюдаемой дезинфляции — для окончательных выводов потребуется дополнительная статистика.
Национальный банк обратил внимание на сохраняющуюся нестабильность мировой экономики.
Повторная эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к росту цен на энергоносители. На мировом продовольственном рынке ситуация остается неоднозначной: дорожают растительные масла и мясная продукция, тогда как стоимость зерновых снижается благодаря улучшению прогнозов урожая.
Дополнительным фактором риска остается ускорение инфляции в России, где Банк России продолжает придерживаться осторожной политики в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки.
В еврозоне инфляционные перспективы ухудшились из-за роста цен на энергоресурсы, а Европейский центральный банк в июне впервые с 2023 года перешел к ужесточению денежно-кредитной политики.
Федеральная резервная система США, в свою очередь, сохранила процентную ставку без изменений, заявив, что дальнейшие решения будут зависеть от поступающих экономических данных.
В Нацбанке отметили, что экономика страны сохраняет устойчивые темпы роста.
По итогам первого полугодия 2026 года валовой внутренний продукт увеличился на 4,1%, а без учета горнодобывающей отрасли рост достиг примерно 5,3%.
Наиболее высокие темпы развития сохраняются в:
Инвестиции выросли на 9,6%, а вложения в несырьевой сектор без учета бюджетных средств увеличились сразу на 28,9%.
Одновременно потребительский спрос остается положительным, однако его рост сдерживают более медленное увеличение реальных доходов населения и охлаждение рынка потребительского кредитования.
Несмотря на снижение ставки, регулятор считает, что баланс рисков по-прежнему остается смещенным в сторону ускорения инфляции.
Основными угрозами названы:
Вместе с тем сдерживающее влияние продолжают оказывать ранее принятые меры денежно-кредитной политики, укрепление тенге, повышение минимальных резервных требований, операции по зеркалированию и ограничения в сфере потребительского кредитования.
Кроме того, Национальный банк совместно с правительством и холдингом «Байтерек» разработал новые параметры квазифискального стимулирования. Они предусматривают финансирование преимущественно крупных инвестиционных проектов стоимостью свыше 15 млрд тенге, что должно увеличить предложение отечественной продукции без существенного роста потребительского спроса.
В Национальном банке подчеркнули, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом новых данных по инфляции, изменения регулируемых тарифов, ситуации на мировых сырьевых рынках и исполнения бюджетных параметров.
Регулятор не исключает как сохранения текущего уровня ставки, так и изменения направления денежно-кредитной политики в зависимости от экономической ситуации.
Следующее плановое заседание Комитета по денежно-кредитной политике, на котором будет рассмотрен вопрос базовой ставки, состоится 4 сентября 2026 года. Решение объявят в 12:00 по времени Астаны.
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