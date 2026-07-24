Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке

Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 17% до 16,75% годовых. Регулятор объяснил этот шаг продолжающимся замедлением инфляции, устойчивым ростом экономики и сохранением умеренно жесткой денежно-кредитной политики, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана 24 июля принял решение снизить базовую ставку до 16,75% годовых с процентным коридором ±1 процентный пункт. В регуляторе подчеркнули, что решение основано на продолжающемся замедлении инфляции и оценке текущего состояния экономики.

Инфляция снижается девятый месяц подряд

По данным Нацбанка, годовая инфляция продолжает снижаться уже девять месяцев подряд. В июне она составила 10,3% против 10,4% месяцем ранее.

Наиболее заметное замедление произошло в сегменте продовольственных товаров, где инфляция снизилась с 10,7% до 10,4%. Рост цен на непродовольственные товары сохранился на уровне 11,7%, тогда как инфляция в сфере услуг увеличилась до 9% после 8,7% в мае. Причиной стало удорожание нерегулируемых услуг при продолжающемся снижении стоимости регулируемых коммунальных услуг.

В Нацбанке считают, что снижению инфляции способствуют сразу несколько факторов:

проводимая денежно-кредитная политика;

укрепление курса тенге;

стабилизация потребительской активности;

совместные антиинфляционные меры правительства и Национального банка.

При этом месячная инфляция в июне составила 0,8%, а медианная сезонно очищенная базовая инфляция — 0,9%.

Инфляционные ожидания остаются высокими

Несмотря на позитивную динамику, регулятор отмечает, что инфляционные ожидания населения по-прежнему находятся на повышенном уровне.

Согласно оценкам Нацбанка, жители страны ожидают инфляцию в течение ближайших 12 месяцев на уровне 13,4%, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 12,7%.

В то же время профессиональные участники рынка сохранили прогноз инфляции на 2026 год на уровне 10%, а ожидания на 2027 год снизили до 7,8%.

В регуляторе подчеркнули, что пока рано говорить об устойчивости наблюдаемой дезинфляции — для окончательных выводов потребуется дополнительная статистика.

Внешние риски сохраняются

Национальный банк обратил внимание на сохраняющуюся нестабильность мировой экономики.

Повторная эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к росту цен на энергоносители. На мировом продовольственном рынке ситуация остается неоднозначной: дорожают растительные масла и мясная продукция, тогда как стоимость зерновых снижается благодаря улучшению прогнозов урожая.

Дополнительным фактором риска остается ускорение инфляции в России, где Банк России продолжает придерживаться осторожной политики в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки.

В еврозоне инфляционные перспективы ухудшились из-за роста цен на энергоресурсы, а Европейский центральный банк в июне впервые с 2023 года перешел к ужесточению денежно-кредитной политики.

Федеральная резервная система США, в свою очередь, сохранила процентную ставку без изменений, заявив, что дальнейшие решения будут зависеть от поступающих экономических данных.

Экономика Казахстана продолжает расти

В Нацбанке отметили, что экономика страны сохраняет устойчивые темпы роста.

По итогам первого полугодия 2026 года валовой внутренний продукт увеличился на 4,1%, а без учета горнодобывающей отрасли рост достиг примерно 5,3%.

Наиболее высокие темпы развития сохраняются в:

строительстве;

обрабатывающей промышленности;

транспортной отрасли.

Инвестиции выросли на 9,6%, а вложения в несырьевой сектор без учета бюджетных средств увеличились сразу на 28,9%.

Одновременно потребительский спрос остается положительным, однако его рост сдерживают более медленное увеличение реальных доходов населения и охлаждение рынка потребительского кредитования.

Какие риски видит Национальный банк

Несмотря на снижение ставки, регулятор считает, что баланс рисков по-прежнему остается смещенным в сторону ускорения инфляции.

Основными угрозами названы:

высокие инфляционные ожидания населения;

возможный дальнейший рост цен на ГСМ;

изменение тарифов на коммунальные услуги;

ускорение потребительского спроса;

усиление внешнего инфляционного давления.

Вместе с тем сдерживающее влияние продолжают оказывать ранее принятые меры денежно-кредитной политики, укрепление тенге, повышение минимальных резервных требований, операции по зеркалированию и ограничения в сфере потребительского кредитования.

Кроме того, Национальный банк совместно с правительством и холдингом «Байтерек» разработал новые параметры квазифискального стимулирования. Они предусматривают финансирование преимущественно крупных инвестиционных проектов стоимостью свыше 15 млрд тенге, что должно увеличить предложение отечественной продукции без существенного роста потребительского спроса.

Когда ждать следующего решения

В Национальном банке подчеркнули, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом новых данных по инфляции, изменения регулируемых тарифов, ситуации на мировых сырьевых рынках и исполнения бюджетных параметров.

Регулятор не исключает как сохранения текущего уровня ставки, так и изменения направления денежно-кредитной политики в зависимости от экономической ситуации.

Следующее плановое заседание Комитета по денежно-кредитной политике, на котором будет рассмотрен вопрос базовой ставки, состоится 4 сентября 2026 года. Решение объявят в 12:00 по времени Астаны.