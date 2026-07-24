«Черный список» для чемоданов: что категорически запрещено провозить в поездах Казахстана

АО «Пассажирские перевозки» напомнило пассажирам о перечне предметов, запрещенных к перевозке в поездах. Попытка провезти опасные вещества, оружие или взрывчатые материалы может повлечь уголовную ответственность в соответствии с законодательством Казахстана, сообщает Lada.kz.
В компании сообщили, что перед поездкой пассажирам следует внимательно проверить содержимое своего багажа. Согласно действующим правилам, в поездах запрещено перевозить ряд опасных предметов и веществ.
Под запретом находятся:
В АО «Пассажирские перевозки» подчеркнули, что попытка провоза подобных предметов является нарушением законодательства Республики Казахстан и может повлечь уголовную ответственность.
Перед посадкой все пассажиры проходят обязательный досмотр. Для обеспечения безопасности на крупных железнодорожных вокзалах используются современные средства контроля.
В частности, на станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные устройства для обнаружения запрещенных предметов. Кроме того, работают системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, а круглосуточное дежурство несут сотрудники полиции и службы охраны.
В компании также сообщили, что продолжается поэтапное оснащение пассажирских поездов камерами видеонаблюдения.
На сегодняшний день системой видеонаблюдения оборудованы 1 100 пассажирских вагонов. Из них 550 вагонов поездов Talgo и еще 550 стандартных пассажирских вагонов.
Все записи в режиме реального времени поступают в ситуационный центр, где специалисты отслеживают происходящее, анализируют возможные нештатные ситуации и при необходимости оперативно принимают меры.
В АО «Пассажирские перевозки» призвали пассажиров соблюдать установленные правила перевозки и с пониманием относиться к мерам безопасности, которые направлены на защиту жизни и здоровья всех участников поездки.
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