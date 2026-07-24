Иранский воздух разогреет Казахстан до +43°C: где будет самое сильное пекло

В ближайшие три дня Казахстан окажется под влиянием сразу двух погодных процессов. На большей части страны ожидаются грозы и ливни, однако одновременно с этим в республику начнут поступать раскаленные воздушные массы из Ирана, из-за чего температура местами повысится до +43 градусов, сообщает Lada.kz.

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В Казахстан идет жара из Ирана

Синоптики РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды на 25, 26 и 27 июля. По их данным, в ближайшие дни погодные условия будут формироваться под влиянием сразу двух атмосферных процессов.

Несмотря на сохранение дождей и гроз в большинстве регионов страны, температура воздуха продолжит повышаться. Причиной станет поступление горячих воздушных масс из районов Ирана.

Где ожидается самая сильная жара

По прогнозам метеорологов, наиболее высокие температуры воздуха будут наблюдаться в западной части страны.

Так, на западе и северо-западе столбики термометров поднимутся до +38…+43 градусов.

На юге республики воздух прогреется до +36…+41 градуса, в центральных областях температура составит +28…+39 градусов.

На юго-востоке прогнозируется +29…+37 градусов, в северных регионах — +30…+35 градусов, а на северо-востоке и востоке страны ожидается сравнительно прохладная погода — от +23 до +32 градусов.

Ливни, грозы и град сохранятся

Несмотря на усиление жары, влияние атлантического циклона сохранится практически на всей территории Казахстана.

По информации синоптиков, во многих регионах ожидаются дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни, град, шквалистый ветер и порывы ветра.

Без существенных осадков, согласно прогнозу, останутся лишь западные и северо-западные области страны, где одновременно прогнозируется и наиболее высокая температура воздуха.