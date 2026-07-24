КазМунайГаз сообщил о досрочном запуске Атырауского НПЗ после ремонта

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершились планово-предупредительные работы. По данным АО «НК «КазМунайГаз», технологические установки были введены в эксплуатацию раньше утвержденного графика, а поставки топлива на внутренний рынок продолжаются в штатном режиме, сообщает Lada.kz.

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Запуск производства опередил график

В «КазМунайГазе» сообщили, что планово-предупредительные работы на Атырауском НПЗ успешно завершены. Прием первой нефти после ремонта начался 8 июля.

"Поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок стартовал на 1,5 суток раньше срока, предусмотренного графиком министерства энергетики. На сегодняшний день предприятие перерабатывает 16,2 тыс.тонн нефти в сутки. С момента возобновления производственных процессов переработано 157 тыс. тонн сырья", - сообщил КМГ.

По информации компании, поэтапный запуск технологических установок стартовал на полтора суток раньше срока, предусмотренного графиком Министерства энергетики Казахстана.

В настоящее время предприятие перерабатывает 16,2 тысячи тонн нефти в сутки. С момента возобновления производственного процесса завод уже переработал 157 тысяч тонн сырья.

Сколько топлива уже произведено

После выхода основных установок на технологический режим предприятие отгрузило потребителям:

автобензина — 35,3 тысячи тонн ;

; дизельного топлива — 48,7 тысячи тонн ;

; сжиженного нефтяного газа — 5,7 тысячи тонн.

В компании подчеркнули, что поставки нефтепродуктов осуществляются без задержек.

Что сделали во время ремонта

Во время планово-предупредительных работ на предприятии выполнили комплекс технических мероприятий, направленных на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации оборудования.

Специалисты провели обязательное техническое освидетельствование 20 реакторов, 213 емкостей, 32 колонн и 231 единицы теплообменного оборудования, а также заменили отдельные участки трубопроводов.

Кроме того, на нескольких технологических установках обновили более 335 тонн катализаторов.

Производство топлива станет эффективнее

Для увеличения выпуска светлых нефтепродуктов — автомобильного бензина, дизельного и авиационного топлива — на установке ЭЛОУ-АВТ-3 были заменены внутренние устройства вакуумной колонны.

В «КазМунайГазе» отметили, что проведенные работы позволят обеспечить стабильную работу предприятия и сохранить бесперебойные поставки топлива на рынок.