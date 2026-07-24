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24.07.2026, 15:39

«Останетесь без машины и с миллионными долгами»: глава Нацбанка озвучил жесткую правду об автокредитах

Новости Казахстана 0 1 948

В Казахстане обсуждают возможность дальнейшего упрощения условий получения автокредитов. Однако в Национальном банке предупреждают, что доступность займов не должна привести к росту долговой нагрузки граждан и ухудшению качества кредитного портфеля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Автокредиты могут стать доступнее

В Казахстане рассматривают инициативу по дальнейшему смягчению условий выдачи автокредитов. С предложением выступило Министерство промышленности и строительства, которое считает, что отмена коэффициента долговой нагрузки (КДН) позволит большему числу граждан приобрести автомобиль, а также окажет дополнительную поддержку отечественному автопрому.

Идею прокомментировал председатель Национального банка Тимур Сулейменов. По его словам, регулятор внимательно анализирует ситуацию на рынке и понимает стремление сделать автокредиты более доступными, однако полностью игнорировать финансовые риски нельзя.

Что такое коэффициент долговой нагрузки

Коэффициент долговой нагрузки — это показатель, который отражает, какую часть доходов заемщика занимают выплаты по всем имеющимся кредитам. При его расчете учитываются потребительские займы, ипотека, автокредиты и другие финансовые обязательства.

Именно этот механизм позволяет банкам оценить, сможет ли человек своевременно обслуживать новый кредит без чрезмерной финансовой нагрузки.

Рынок автокредитования растет рекордными темпами

По данным Национального банка, сегмент автокредитования развивается значительно быстрее других видов розничного кредитования.

Как отметил Тимур Сулейменов, за последние три года объем портфеля автокредитов увеличивался примерно на 60% ежегодно. Для сравнения, потребительское кредитование росло примерно вдвое медленнее — около 30% в год.

Вместе с ростом выдачи займов начали ухудшаться и показатели качества кредитного портфеля. По словам главы Нацбанка, около 5,7% автокредитов уже находятся на третьей стадии просрочки, а часть задолженности банки были вынуждены списать.

Почему чрезмерно доступные кредиты могут стать проблемой

Нацбанк предупреждает, что упрощение требований при выдаче автокредитов способно привести к увеличению числа заемщиков, которые впоследствии окажутся не в состоянии выполнять свои обязательства.

"Взяли автомобиль за 10 миллионов, платили год, потом не смогли платить — допустим, потеряли работу или были ещё какие-то обстоятельства. У вас заберут автомобиль по остаточной стоимости, допустим за 5-7 миллионов, а у вас останется банковский остаток – 3–5 миллионов, который вы будете продолжать обслуживать", – пояснил глава Нацбанка.

В результате заемщик может лишиться автомобиля, но при этом продолжить выплачивать банку несколько миллионов тенге оставшейся задолженности.

По словам главы Нацбанка, именно для предотвращения подобных ситуаций и применяется пруденциальное регулирование, которое не позволяет гражданам брать на себя чрезмерные кредитные обязательства.

Когда могут вернуть ограничения

Сейчас в Казахстане действует временное послабление. До конца 2026 года банки не рассчитывают коэффициент долговой нагрузки при выдаче кредитов на новые автомобили, а также на подержанные машины при соблюдении установленных условий.

Изначально эта мера вводилась как временная поддержка отечественного автопрома. По словам Тимура Сулейменова, базовой датой завершения льготного режима остается 1 января 2027 года.

Вместе с тем окончательное решение пока не принято. Регулятор продолжит оценивать динамику рынка, качество кредитного портфеля и поведение банков. Если ситуация останется стабильной, формат дальнейшего регулирования может быть пересмотрен.

Что предлагают в Министерстве промышленности

В Министерстве промышленности и строительства считают, что отмена коэффициента долговой нагрузки сделает автокредиты более доступными для населения и позволит поддержать спрос на автомобили отечественного производства.

Ранее аналогичную позицию озвучивало и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Там отмечали, что если действующее послабление не будет продлено, с 1 января 2027 года банки вновь начнут учитывать коэффициент долговой нагрузки при рассмотрении заявок на автокредиты.

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