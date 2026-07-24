Дастан Сатпаев вошел в состав «Челси» на предсезонное турне

Казахстанский футболист Дастан Сатпаев попал в заявку первой команды лондонского «Челси» для участия в предсезонных учебно-тренировочных сборах, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальную страницу клуба в социальной сети Instagram .

Английский футбольныи клуб утвердил состав игроков, отправившихся в летнее турне. В числе футболистов, включенных в список основной команды, числится фамилия молодого игрока из Казахстана Дастана Сатпаева.

В рамках подготовки к предстоящему сезону синие отправятся в Австралию и Азию, где запланирована серия контрольных поединков. Сатпаев вместе со старшим составом команды примет участие в выездных встречах.

График международных товарищеских матчей лондонцев включает следующие игры:

28 июля (Сидней, Австралия) — против «Уэстерн Сидней Уондерерс» на стадионе «Аккор»;

1 августа (Сидней, Австралия) — против «Тоттенхэм Хотспур» на стадионе «Аккор»;

5 августа (Гонконг) — против туринского «Ювентуса» на арене «Кайтак»;

8 августа (Джакарта, Индонезия) — против «Милана» на стадионе «Гелора Бунг Карно»;

9 августа (Джохор, Малайзия) — против клуба «Джохор Дарул Тазим» на стадионе «Султан Ибрагим».

Заключительную контрольную встречу перед стартом Официальных турниров «Челси» проведет на домашней арене «Стемфорд Бридж» в Лондоне 15 августа, где сыграет с испанским «Реал Сосьедад».