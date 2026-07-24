США ввели новые пошлины на товары из Казахстана: Минторговли выступило с заявлением

С 24 июля США ввели дополнительную пошлину в размере 12,5% на часть товаров казахстанского происхождения. В Министерстве торговли и интеграции Казахстана заявили, что новые меры затронут лишь ограниченный перечень продукции, а около 95% отечественного экспорта в Соединенные Штаты останется без изменений, сообщает Lada.kz.

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США завершили торговое расследование

Министерство торговли и интеграции РК выступило с официальным разъяснением после решения американской стороны о введении дополнительных импортных пошлин.

В ведомстве сообщили, что 23 июля 2026 года власти США завершили расследование, проведенное в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года, и приняли окончательное решение по его итогам.

Согласно принятому решению, с 24 июля на отдельные товары казахстанского происхождения распространяется дополнительная импортная пошлина в размере 12,5%.

Не все товары подпали под ограничения

В Минторговли подчеркнули, что новые меры распространяются не на всю продукцию. Исключение составляют товары, включенные в перечни изъятий, утвержденные Торговым представительством США. Для них дополнительные пошлины применяться не будут.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что ранее действовавшая временная импортная надбавка в размере 10% прекратила действие после окончания установленного 150-дневного периода.

«Поэтому прежняя надбавка не суммируется с новой пошлиной», — подчеркнули в Министерстве торговли и интеграции.

Большая часть экспорта не пострадает

По оценке министерства, около 95% казахстанского экспорта в Соединенные Штаты, как и прежде, останется вне действия дополнительных пошлин.

В ведомстве также сообщили, что продолжают взаимодействие с американской стороной, чтобы защитить интересы отечественных экспортеров и найти взаимоприемлемые решения по вопросам двусторонней торговли.