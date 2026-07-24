Что будет с комиссиями после запуска единого QR: ответ Нацбанка

Национальный банк Казахстана намерен добиваться постепенного снижения комиссий за прием платежей через единый QR-код. При этом регулятор подчеркнул, что не имеет полномочий самостоятельно устанавливать тарифы для банков, поскольку их размер определяется рыночными механизмами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вопросы предпринимателей, связанные с комиссией за прием платежей через единый QR-код, который начал работать в Казахстане на прошлой неделе.
По его словам, общая комиссия при оплате через межбанковский QR не может быть выше той, которую предприниматель платит за прием банковских карт.
В настоящее время комиссия за прием платежей через единый QR составляет 1,25%. Из этой суммы 0,05% получает Национальная платежная корпорация. Эти средства направляются на покрытие операционных расходов и дальнейшее развитие платежной инфраструктуры.
Глава Нацбанка подчеркнул, что введение единого QR не привело к появлению дополнительной комиссии для бизнеса.
Тимур Сулейменов отметил, что единый QR не заменяет существующие способы оплаты и не становится обязательным инструментом для покупателей и продавцов.
По его словам, клиенты по-прежнему могут рассчитываться наличными, банковскими картами или QR-кодами отдельных банков. Единый QR лишь расширяет возможности выбора и делает процесс оплаты более удобным.
Как подчеркнул глава регулятора, решение использовать новый способ оплаты должно оставаться исключительно за участниками рынка, а задача государства — создать необходимую инфраструктуру.
Сулейменов пояснил, что Национальный банк не вправе устанавливать размер комиссий, поскольку они относятся к рыночным услугам, оказываемым банками. Поэтому регулятор не может в административном порядке обязать участников рынка изменить тарифы.
Вместе с тем Нацбанк намерен обсуждать этот вопрос с финансовыми организациями в рамках работы тарифного совета, в который входят представители банков.
По словам главы Нацбанка, регулятор рассчитывает совместно с участниками рынка добиться постепенного снижения комиссий за использование единого QR.
Единый QR позволяет оплачивать товары и услуги через мобильное приложение любого банка независимо от того, терминал какого банка установлен у продавца.
Для покупателей использование новой системы остается бесплатным, тогда как предприниматели оплачивают комиссию за прием таких платежей. Ее размер сегодня составляет 1,25%.
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