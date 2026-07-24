Что будет с комиссиями после запуска единого QR: ответ Нацбанка

Национальный банк Казахстана намерен добиваться постепенного снижения комиссий за прием платежей через единый QR-код. При этом регулятор подчеркнул, что не имеет полномочий самостоятельно устанавливать тарифы для банков, поскольку их размер определяется рыночными механизмами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Национальный банк РК https://www.inform.kz/ru/budutli-snizhat-komissiyu-zaediniy-qr-razyasnili-vnatsbanke-8bedcecc

Нацбанк объяснил, как формируется комиссия

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вопросы предпринимателей, связанные с комиссией за прием платежей через единый QR-код, который начал работать в Казахстане на прошлой неделе.

По его словам, общая комиссия при оплате через межбанковский QR не может быть выше той, которую предприниматель платит за прием банковских карт.

В настоящее время комиссия за прием платежей через единый QR составляет 1,25%. Из этой суммы 0,05% получает Национальная платежная корпорация. Эти средства направляются на покрытие операционных расходов и дальнейшее развитие платежной инфраструктуры.

Глава Нацбанка подчеркнул, что введение единого QR не привело к появлению дополнительной комиссии для бизнеса.

Использование единого QR остается добровольным

Тимур Сулейменов отметил, что единый QR не заменяет существующие способы оплаты и не становится обязательным инструментом для покупателей и продавцов.

По его словам, клиенты по-прежнему могут рассчитываться наличными, банковскими картами или QR-кодами отдельных банков. Единый QR лишь расширяет возможности выбора и делает процесс оплаты более удобным.

Как подчеркнул глава регулятора, решение использовать новый способ оплаты должно оставаться исключительно за участниками рынка, а задача государства — создать необходимую инфраструктуру.

Почему Нацбанк не может снизить комиссии

Сулейменов пояснил, что Национальный банк не вправе устанавливать размер комиссий, поскольку они относятся к рыночным услугам, оказываемым банками. Поэтому регулятор не может в административном порядке обязать участников рынка изменить тарифы.

Вместе с тем Нацбанк намерен обсуждать этот вопрос с финансовыми организациями в рамках работы тарифного совета, в который входят представители банков.

По словам главы Нацбанка, регулятор рассчитывает совместно с участниками рынка добиться постепенного снижения комиссий за использование единого QR.

Что известно о едином QR

Единый QR позволяет оплачивать товары и услуги через мобильное приложение любого банка независимо от того, терминал какого банка установлен у продавца.

Для покупателей использование новой системы остается бесплатным, тогда как предприниматели оплачивают комиссию за прием таких платежей. Ее размер сегодня составляет 1,25%.