18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.07
541.86
6.08
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.07.2026, 17:54

Что будет с комиссиями после запуска единого QR: ответ Нацбанка

Новости Казахстана 0 1 637

Национальный банк Казахстана намерен добиваться постепенного снижения комиссий за прием платежей через единый QR-код. При этом регулятор подчеркнул, что не имеет полномочий самостоятельно устанавливать тарифы для банков, поскольку их размер определяется рыночными механизмами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Национальный банк РК https://www.inform.kz/ru/budutli-snizhat-komissiyu-zaediniy-qr-razyasnili-vnatsbanke-8bedcecc
Фото: Национальный банк РК https://www.inform.kz/ru/budutli-snizhat-komissiyu-zaediniy-qr-razyasnili-vnatsbanke-8bedcecc

Нацбанк объяснил, как формируется комиссия

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вопросы предпринимателей, связанные с комиссией за прием платежей через единый QR-код, который начал работать в Казахстане на прошлой неделе.

По его словам, общая комиссия при оплате через межбанковский QR не может быть выше той, которую предприниматель платит за прием банковских карт.

В настоящее время комиссия за прием платежей через единый QR составляет 1,25%. Из этой суммы 0,05% получает Национальная платежная корпорация. Эти средства направляются на покрытие операционных расходов и дальнейшее развитие платежной инфраструктуры.

Глава Нацбанка подчеркнул, что введение единого QR не привело к появлению дополнительной комиссии для бизнеса.

Использование единого QR остается добровольным

Тимур Сулейменов отметил, что единый QR не заменяет существующие способы оплаты и не становится обязательным инструментом для покупателей и продавцов.

По его словам, клиенты по-прежнему могут рассчитываться наличными, банковскими картами или QR-кодами отдельных банков. Единый QR лишь расширяет возможности выбора и делает процесс оплаты более удобным.

Как подчеркнул глава регулятора, решение использовать новый способ оплаты должно оставаться исключительно за участниками рынка, а задача государства — создать необходимую инфраструктуру.

Почему Нацбанк не может снизить комиссии

Сулейменов пояснил, что Национальный банк не вправе устанавливать размер комиссий, поскольку они относятся к рыночным услугам, оказываемым банками. Поэтому регулятор не может в административном порядке обязать участников рынка изменить тарифы.

Вместе с тем Нацбанк намерен обсуждать этот вопрос с финансовыми организациями в рамках работы тарифного совета, в который входят представители банков.

По словам главы Нацбанка, регулятор рассчитывает совместно с участниками рынка добиться постепенного снижения комиссий за использование единого QR.

Что известно о едином QR

Единый QR позволяет оплачивать товары и услуги через мобильное приложение любого банка независимо от того, терминал какого банка установлен у продавца.

Для покупателей использование новой системы остается бесплатным, тогда как предприниматели оплачивают комиссию за прием таких платежей. Ее размер сегодня составляет 1,25%.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь