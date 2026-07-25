Пенсионные деньги казахстанцев отправят по новому маршруту: Нацбанк готовит реформу ЕНПФ

Национальный банк Казахстана намерен изменить подход к управлению пенсионными активами ЕНПФ. Для повышения доходности часть средств планируют направлять в более прибыльные инвестиционные инструменты, а подробности масштабной реформы обещают представить уже в сентябре, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Национальный банк Казахстана пересматривает инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Об этом сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
По его словам, главная цель изменений — повысить доходность пенсионных накоплений казахстанцев. Для этого часть активов фонда планируется перераспределить в более прибыльные классы финансовых инструментов.
«Мы делаем релокацию активов, то есть вкладываем часть средств ЕНПФ в более доходные классы, создаем альтернативные портфели, с тем чтобы общая доходность фонда росла», — пояснил глава Нацбанка.
Тимур Сулейменов отметил, что в будущем ЕНПФ станет одним из участников рынка управления пенсионными активами наряду с частными управляющими инвестиционными портфелями (УИП). В ближайшее время казахстанцы смогут переводить таким компаниям до 100% своих пенсионных накоплений.
По его словам, сейчас под управлением частных компаний находится лишь около 0,5% всего объема пенсионных активов. Однако при условии высокой доходности и надежности они смогут привлечь значительно больше клиентов.
«Если они будут демонстрировать более высокую доходность и надежность, то большее количество казахстанцев, наверное, будут доверять им свои накопления», — заявил он.
Глава Нацбанка считает, что небольшие частные управляющие обладают преимуществом в скорости принятия инвестиционных решений.
По его словам, управление портфелем объемом около 20 млрд тенге существенно отличается от работы с активами, превышающими 27 трлн тенге. Масштаб фонда неизбежно влияет на оперативность принятия решений и инвестиционную гибкость.
Комментируя эффективность управления пенсионными активами, Тимур Сулейменов сообщил, что накопленная доходность ЕНПФ достигла 214%, тогда как накопленная инфляция составила 202%.
Он подчеркнул, что доходность фонда уже превышает уровень инфляции, однако в Нацбанке рассчитывают добиться более заметного результата.
«Конечно, хотелось бы, чтобы мы ее били не на 12%, а на 25%. Для этого предпринимаются конкретные меры — как по снижению инфляции, так и по повышению эффективности управления ЕНПФ», — отметил председатель Нацбанка.
По словам Тимура Сулейменова, сейчас в Национальном банке продолжается разработка масштабного пакета реформ, касающихся системы управления пенсионными активами.
Более подробную информацию о предстоящих изменениях планируется представить уже в сентябре.
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