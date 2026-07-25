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24.07.2026, 19:01

Пенсионные деньги казахстанцев отправят по новому маршруту: Нацбанк готовит реформу ЕНПФ

Новости Казахстана 0 1 970

Национальный банк Казахстана намерен изменить подход к управлению пенсионными активами ЕНПФ. Для повышения доходности часть средств планируют направлять в более прибыльные инвестиционные инструменты, а подробности масштабной реформы обещают представить уже в сентябре, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Пенсионные активы начнут инвестировать по новой стратегии

Национальный банк Казахстана пересматривает инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Об этом сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

По его словам, главная цель изменений — повысить доходность пенсионных накоплений казахстанцев. Для этого часть активов фонда планируется перераспределить в более прибыльные классы финансовых инструментов.

«Мы делаем релокацию активов, то есть вкладываем часть средств ЕНПФ в более доходные классы, создаем альтернативные портфели, с тем чтобы общая доходность фонда росла», — пояснил глава Нацбанка.

Частные управляющие смогут конкурировать с ЕНПФ

Тимур Сулейменов отметил, что в будущем ЕНПФ станет одним из участников рынка управления пенсионными активами наряду с частными управляющими инвестиционными портфелями (УИП). В ближайшее время казахстанцы смогут переводить таким компаниям до 100% своих пенсионных накоплений.

По его словам, сейчас под управлением частных компаний находится лишь около 0,5% всего объема пенсионных активов. Однако при условии высокой доходности и надежности они смогут привлечь значительно больше клиентов.

«Если они будут демонстрировать более высокую доходность и надежность, то большее количество казахстанцев, наверное, будут доверять им свои накопления», — заявил он.

Небольшие компании способны работать быстрее

Глава Нацбанка считает, что небольшие частные управляющие обладают преимуществом в скорости принятия инвестиционных решений.

По его словам, управление портфелем объемом около 20 млрд тенге существенно отличается от работы с активами, превышающими 27 трлн тенге. Масштаб фонда неизбежно влияет на оперативность принятия решений и инвестиционную гибкость.

Какие результаты уже показывает ЕНПФ

Комментируя эффективность управления пенсионными активами, Тимур Сулейменов сообщил, что накопленная доходность ЕНПФ достигла 214%, тогда как накопленная инфляция составила 202%.

Он подчеркнул, что доходность фонда уже превышает уровень инфляции, однако в Нацбанке рассчитывают добиться более заметного результата.

«Конечно, хотелось бы, чтобы мы ее били не на 12%, а на 25%. Для этого предпринимаются конкретные меры — как по снижению инфляции, так и по повышению эффективности управления ЕНПФ», — отметил председатель Нацбанка.

Подробности реформы представят осенью

По словам Тимура Сулейменова, сейчас в Национальном банке продолжается разработка масштабного пакета реформ, касающихся системы управления пенсионными активами.

Более подробную информацию о предстоящих изменениях планируется представить уже в сентябре.

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