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24.07.2026, 19:44

Переводы из России в Казахстан через «Золотую корону» стали недоступны после санкций ЕС

Новости Казахстана 0 2 180

После введения Евросоюзом нового пакета санкций против России платежная система «Золотая корона» ограничила часть международных переводов. В числе недоступных направлений оказался и Казахстан, а пользователи начали получать сообщения об ошибках при попытке отправить деньги, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Платежная система «Золотая корона» прекратила осуществлять денежные переводы в Казахстан, Грузию и некоторые другие государства. Ограничения появились после того, как Евросоюз ввел 21-й пакет санкций против России, под действие которого попал оператор системы — РНКО «Платежный центр».

В службе поддержки сервиса подтвердили, что часть направлений для международных переводов в настоящее время недоступна. Аналогичную информацию распространило и профильное издание «Код Дурова».

По состоянию на 24 июля в приложении и на официальном сайте «Золотой короны» среди доступных направлений для переводов из России остались только четыре страны: Узбекистан, Турция, Кыргызстан и Азербайджан.

Переводы в Казахстан не проходят

Корреспондент РБК попытался отправить денежный перевод из России в Казахстан, однако операция завершилась ошибкой с сообщением: «Не получается выполнить операцию». При этом ранее подобные переводы через сервис выполнялись без затруднений.

Кроме того, журналисты проверили возможность перевода средств из Цифра Банка в Казахстан. Операция также не состоялась. В мобильном приложении банка пользователям сообщили, что на сервисе переводов в Казахстан проводятся профилактические работы, поэтому услуга будет недоступна до конца дня 24 июля.

В свою очередь, в службе поддержки казахстанского Freedom Bank подтвердили, что переводы между Цифра Банком и Freedom Bank сейчас не осуществляются.

В банке пояснили, что строго соблюдают международное санкционное законодательство и не сотрудничают с организациями, находящимися под ограничительными мерами.

«Банк Freedom строго соблюдает нормы международного законодательства, включая требования санкционного режима, и не поддерживает деловые отношения с организациями, находящимися под санкциями. В случаях, когда контрагент банка попадает под санкции, незамедлительно проводятся мероприятия по завершению сотрудничества с таким контрагентом», — сообщили в службе поддержки.

На момент публикации представители «Золотой короны» и Цифра Банка официальных комментариев по ситуации не предоставили.

Почему возникли ограничения

Накануне Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Новые ограничения затронули финансовый сектор, энергетику, торговлю, криптовалютную отрасль, оборонную промышленность и так называемый теневой флот.

Всего санкционный список пополнили 218 позиций. В финансовом секторе ЕС заморозил активы и запретил операции для 94 российских банков и финансовых организаций. Под ограничения также попала небанковская кредитная организация РНКО «Платежный центр», которая является оператором и расчетным центром платежной системы «Золотая корона».

В ЕС заявили о подготовке новых санкций

Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал новый пакет санкций решительным шагом по усилению давления на Россию. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, в свою очередь, заявила, что речь идет о крупнейшем санкционном пакете за последние четыре года, подчеркнув, что Брюссель уже готовит новые ограничительные меры.

При этом согласование пакета сопровождалось разногласиями внутри Евросоюза. Замечания по отдельным положениям высказывали Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

Российские власти продолжают считать западные санкции нелегитимными. В Кремле ранее заявляли, что экономика страны адаптировалась к действующим ограничениям, а постоянное представительство России при ЕС предупреждало о возможных ответных мерах.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Давно пора разработать свою платежную систему и не зависеть от капризов старушки Европы
25.07.2026, 02:52
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