Канье Уэст «выселил» «Кайрат» из Алматы: еврокубковый матч пройдет в Туркестане

Футбольный клуб «Кайрат» не сможет провести потенциальный домашний матч третьего квалификационного раунда еврокубков на Центральном стадионе Алматы. Встречу согласовано перенести в Туркестан, поскольку спортивная арена будет занята концертом американского рэпера Канье Уэста, сообщает Lada.kz.

Фото: Instagram/f.c.kairat

Еврокубковый матч перенесли в Туркестан

Футбольный клуб «Кайрат» сообщил о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда еврокубков. Вместо Центрального стадиона Алматы игра пройдет на стадионе «Туркестан Арена».

Как пояснили в пресс-службе клуба, решение связано с тем, что в середине августа главная спортивная арена Алматы будет недоступна.

«Учитывая сложившиеся обстоятельства и плотный календарь еврокубкового противостояния, клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда. По итогам рассмотрения данного обращения проведение встречи было согласовано в городе Туркестан на стадионе "Туркестан Арена"», — сообщили в ФК «Кайрат».

Причиной стал концерт Канье Уэста

Перенос матча связан с тем, что 14 августа на Центральном стадионе Алматы запланирован концерт американского рэпера Канье Уэста. Из-за подготовки и проведения масштабного мероприятия арена не сможет принять еврокубковую встречу.

В клубе отметили, что изменение места проведения было согласовано с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поскольку плотный график международных матчей не позволял изменить дату игры.

Когда объявят дату и начнут продавать билеты

В «Кайрате» сообщили, что информация о точной дате и времени матча, а также о старте продажи билетов появится позже. Это произойдет после того, как определится дальнейший еврокубковый путь алматинской команды.