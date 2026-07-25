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25.07.2026, 09:26

В МВД прокомментировали распространяющийся в Сети «новый паспорт» Казахстана

Новости Казахстана 0 1 743

В министерстве внутренних дел Казахстана опровергли информацию о том, что опубликованные в социальных сетях изображения являются официальным макетом нового паспорта гражданина страны, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

В Сети распространяют изображения «нового паспорта»

В социальных сетях активно распространяются изображения, которые пользователи выдают за макет нового паспорта гражданина Казахстана. Публикация вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом обсуждений.

В связи с этим в министерстве внутренних дел Республики Казахстан выступили с официальным разъяснением.

Что сообщили в МВД

В ведомстве заявили, что распространяемые в интернете изображения не имеют отношения к официальной разработке нового документа.

Распространяемый в социальных сетях эскиз не является официальным проектом, рабочей версией либо иным документом, разработанным или утвержденным государственными органами Республики Казахстан. Указанный материал не имеет отношения к разрабатываемому новому дизайну паспорта гражданина Республики Казахстан, - сообщили в ведомстве.

Работа над новым дизайном продолжается

В МВД подтвердили, что в настоящее время действительно ведется разработка нового дизайна паспорта гражданина Республики Казахстан.

При этом сроки завершения работы и утверждения окончательного варианта документа пока не называются. В министерстве сообщили, что после завершения разработки и утверждения нового дизайна соответствующая информация будет опубликована в установленном порядке.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на текущем этапе предоставить эскизы или макеты будущего паспорта невозможно, поскольку окончательный дизайн документа еще не утвержден.

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